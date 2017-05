Minivacanta de 1 mai: Zeci de persoane au ajuns la Spitalul Constanta dupa ce au consumat droguri

Un sfert dintre pacienti au fost spitalizati. Potrivit unui comunicat al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta, in perioada 28 aprilie, ora 7/00 - 2 mai, ora 7.00, la Unitatea de Primiri Urgente s-au prezentat zeci de persoane dupa ce au consumat substante interzise."Patruzeci de tineri, printre care si straini, au fost supusi testelor toxicologice. In 29 dintre cazuri, testele au iesit pozitive, majoritatea la mai multe substante psihoactive. Un sfert din acesti pacienti au fost spitalizati", spun reprezentantii spitalului.Numarul pacientilor cu asemenea probleme a fost mai mare decat in minivacanta de Pasti, atunci cand opt persoane au fost testate toxicologic, iar una singura a iesit pozitiv la testare, mai spun medicii.