Ministrul Sanatatii: Nu cred ca un medic are dreptul sa faca propaganda impotriva vaccinului

"Asa cum am spus ca un parinte responsabil trebuie sa isi vaccineze copiii, cred ca un medic responsabil trebuie sa recunoasca valorile cercetarii medicale si trebuie sa le respecte si sa le promoveze. Eu nu cred ca un medic are dreptul sa faca propaganda impotriva vaccinului, avand in vedere faptul ca exista dovezi, exista foarte multe boli care au fost eradicate prin vaccin, iar in momentul de fata suntem in plina epidemie de rujeola", a spus ministrul Florian Bodog, intrebat despre articolul din proiectul Legii vaccinarii care prevede ca un medic care face promovare antivaccin ar putea fi sanctionat de Colegiul Medicilor.Ministrul Sanatatii a precizat ca saptamana viitoare ar putea avea loc o dezbatere publica a proiectului Legii vaccinarii, pentru ca au fost solicitari in acest sens.Intrebat cum ar putea fi sanctionati medicii care fac propaganda antivaccin, ministrul a spus ca in forma actuala a proiectului Legii vaccinarii nu exista un capitol de sanctiuni, dar acestea ar putea fi adaugate dupa discutiile cu Colegiul Medicilor, cu medicii si cu societatea civila.Ministrul Sanatatii a spus, in interviul acordat agentiei News.ro, ca, dupa ce a pus in dezbatere proiectul Legii vaccinarii, a primit multe mesaje care "nu te lasa sa dormi noaptea", cu "urari de bine" pentru copiii sai, dar ca isi asuma aceasta lege pentru ca are convingerea ca vaccinarea este singura metoda de a preveni bolile grave.Florian Bodog a subliniat ca imunizarea nu se face cu forta, ca nu vor fi adunati parintii "cu arcanul" sa vina cu copiii la vaccinare si nici nu vor fi politisti care ii vor incatusa pe cei care refuza vaccinarea, dar trebuie asumata responsabilitatea deciziei.Ministrul a sustinut ca nu poti interzice unui copil sa intre in scoala pentru ca nu este vaccinat, pentru ca educatia este un drept care trebuie respectat.Ministrul a arătat că spune cu toată convingerea că un copil nu poate fi privat de vaccinare, dar că respectă decizia părinţilor care nu doresc să-şi vaccineze copiii, însă aceştia trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru consecinţele acestei decizii.