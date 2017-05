Peste 25.000 de locuinte din Galati au ramas fara apa calda pe termen nelimitat

Primarul municipiului Galati, Ionut Pucheanu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca decizia de sistare a furnizarii apei calde are ca principal motiv faptul ca societatea locala de distributie a agentului termic, Calorgal, risipeste, lunar, bani publici, pe acoperirea pierderilor din reteaua de termoficare. Ca urmare, Calorgal a inceput procedurile de oprire a livrarii apei calde menajere catre populatie.Pucheanu a explicat ca, numai in luna aprilie, municipalitatea a inregistrat pierderi de 3,2 milioane lei in urma furnizarii apei calde catre populatie, cetatenii achitand doar 400.000 lei din cei 3,6 milioane lei platiti de Primarie pe apa."Daca credeti ca un oras se poate dezvolta ducand niste bani in gaura neagra in permanenta, inseamna ca rolul meu ar trebui sa se inchida mai repede decat preconizam", a spus Pucheanu.Galatenii nu vor mai beneficia nici de furnizarea agentului termic in apartamente, dupa ce Consiliul Local a votat pe 12 aprilie suspendarea acestui serviciu, pe termen nelimitat, municipalitatea acordand cate 3.000 de lei fiecarei familii afectate de aceasta masura, banii urmand sa fie folositi pentru achizitionarea altor surse de furnizare a caldurii.Potrivit datelor primariei, in municipiul Galati exista 36.000 de apartamente inca bransate la sistemul centralizat de furnizare a apei calde menajere si caldurii, din care circa 25.000 de apartamente ar fi locuite efectiv.