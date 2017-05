Ambasadorul SUA, Hans Klemm, despre achizitia de rachete Patriot: "Speram la o intelegere pana la sfarsitul anului"

"Speram ca pana la sfarsitul anului 2017 sa ajungem la o intelegere in privinta achizitiei de rachete Patriot de catre Romania. Este o veste buna", a declarat marti Hans Klemm, in cadrul unui eveniment la Biblioteca Nationala.Romania are in plan achizitionarea de rachete Patriot, a anuntat luna trecuta seful Statului Major General, generalul Nicolae Ciuca, care a subliniat ca "sistemul Patriot se incadreaza in sistemul integrat multi-level de aparare antiaerieana a spatiului aerian al Romaniei".Patriot este un sistem de aparare avansat, de tip sol-aer, care poate fi folosit in cazul unui atac cu avioane ori cu rachete balistice si de croaziera.Ministrul Apararii Gabriel Les a declarat, la TVR , ca Patriot este una dintre solutiile pe care autoritatile romane la au in vedere, neexistand o decizie finala in acest sens."Patriot este una dintre posibilele solutii pe care le avem in vedere. Este un sistem foarte bun, un sistem incercat in lupta. Si un sistem care, din estimarile noastre actuale, are un pret echilibrat. As vrea sa specific de la bun inceput. Am discutat pana acum si vom discuta de aparare antiaeriana cu niste cerinte operationale care sa raspunda cerintelor categoriilor de forta. Nu avem inca, in acest moment, o decizie luata in acest sens. Toti specialistii si tehnicienii din cadrul MApN vor fi cei care vor spune ca acest sistem sau alt sistem raspunde cerintelor operationale stabilite de catre categoriile de forta. La momentul in care vom avea o solutie, va promit ca o sa venim si o sa o anuntam public", a afirmat Les.El a adaugat ca sunt "aproximativ 2-3-4 solutii mondiale" pentru acest tip de aparare antiaeriana, adaugand ca nu fiecare tara produce astfel de sisteme.