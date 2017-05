Greva scenaristilor de la Hollywod a fost evitata dupa mai mult de o luna si jumatate de negocieri

"Sunt bucuros sa va anunt - avem un acord!", a anuntat Billy Ray, membru al WGA, pe contul sau de Twitter.Acordul - ce nu a fost deocamdata confirmat oficial - a fost semnat la Los Angeles in noaptea de luni spre marti, in jurul orei locale 01.00 (11.00 ora Romaniei, n.r.).Intelegerea a fost incheiata in urma unor negocieri-maraton intre acest sindicat si reprezentantii marilor studiouri din Hollywood. Cele doua tabere au demarat negocierile pe 13 martie.Precedenta greva a scenaristilor de la Hollywood, ce a avut loc in perioada 2007-2008, a costat economia statului american California peste 2 miliarde de dolari.Daca partile nu ar fi ajuns la un acord, scenaristii hollywoodieni ar fi intrat in greva marti. Reprezentantii WGA au solicitat salarii mai mari per episod si redevente din productii de entertainment redifuzate.