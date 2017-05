Un indonezian care sustinea ca are 146 de ani a murit duminica

El ar fi avut astfel 43 de ani la inceputul primului razboi mondial si a implinit 70 de ani in timpul celui de-al doilea.Fumator inrait, casatorit de patru ori cu neveste ce au murit, el a decedat un urma cu doua zile in satul sau din centrul insulei Java. El fusese dus la spital pe 12 aprilie dupa ce starea de sanatate i s-a inrautatit, dar a insistat sa se intoarca acasa pentru a fi cu familia si a murit duminica.Mbah Ghoto nu a fost recunoscut drept cel mai batran om inregistrat vreodata deoarece Indonezia a inceput sa consemneze nasterile abia in 1900.Totusi, oficiali indonezieni au spus BBC ca actul sau de identitate, care are data de nastere pe el, a fost validat pe baza unor documente si a unor discutii cu el.Fost fermier si pescar, Mbah Ghoto a spus anul trecut ca a trait “o viata lunga deoarece oamenii care ma iubesc au avut grija de mine”. El era un erou local si povestea intamplari despre viata din timpul colonistilor japonezi si olandezi.“Viata este doar o chestiune de acceptare din tot sufletul a destinului tau. Voiam sa mor de mult timp”, a declarat el pentru Jakarta Post anul trecut.El lasa in urma cinci copii, 12 nepoti, 17 stranepoti si doi stra-stranepoti.Deoarece varsta lui Mbah Ghoto nu a putut fi verificata independent, el nu ii ia titlul de cea mai in varsta persoana inregistrata vreodata frantuzoaicei Jeanne Calment, care a murit in 1997 la varsta de 122 de ani. O jamaicana nascuta cu 117 ani in urma a devenit luna aceasta cea mai varstnica persoana in viata dupa moartea Emmei Morano, italianca ce era cel mai batran om din lume inainte sa moara sambata, tot la varsta de 117 ani.