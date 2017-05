R. Moldova primeste inca o transa din imprumutul de la FMI

Potrivit unui comunicat al FMI, Boardul executiv al organizatiei a aprobat primul raport de evaluare a programului, care confirma o serie de progrese inregistrate de R. Moldova.Acestea se refera in particular la cresterea economica, actiunile de redresare a sectorului financiar, mersul reformelor structurale si consolidarea stabilitatii financiare.Estimarile FMI arata ca in 2017 R. Moldova va inregistra o crestere economica de 4,5 la suta, ritmul fiind mai mare decat a fost prognozat anterior.R. Moldova a semnat in noiembrie 2016 un Acord de finantare cu FMI.