Tudorel Toader: Am primit de la Inalta Curte propuneri diferite de cele ale CSM

"Voi da un comunicat de presa in cursul zilei de astazi, mai ales ca am crezut ca propunerile CSM sunt si propunerile magistratilor Inaltei Curti. Vineri am primit de la Inalta Curte un alt set de propuneri", a declarat Tudorel Toader la intrarea in Ministerul Justitiei.Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a adus o serie de amendamente la proiectul de modificare si completare a legii privind statutul judecatorilor si procurorilor, printre care se numara si cea privind imposibilitatea Presedintelui Romaniei de a refuza propunerile Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru functiile de presedinte si vicepresedinti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), dar si de procurori sefi ai PICCJ, DNA si DIICOT.CSM a inaintat vineri Ministerului Justitiei propunerile privind proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si a Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.Unul dintre amendamentele aduse de CSM este cel care prevede ca Presedintele Romaniei nu poate refuza propunerile formulate pentru numirea in functie a presedintelui si vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Consiliul eliminand sintagma "decat motivat, aducand la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii".