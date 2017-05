Cina la care May l-a invitat pe Juncker pentru a discuta despre Brexit a fost un dezastru. Seful CE i-a spus ca nu are rost sa se prezinte la negocieri daca nu accepta realitatea

May a spus ca informatiile aparute in spatiul public sunt “barfe de Bruxelles”, dar mai multe surse au povestit ca cina lui May cu liderul european a fost un dezastru pentru premierul de la Londra.Potrivit surselor, ea a fost avertizata ca negocierile s-ar putea sa nici nu mai inceapa daca May nu accepta ca blocul comunitar nu va dicuta despre un viitor acord comercial pana cand guvernul britanic nu intra intr-un acord privind nota de plata de divort de 60 mld. euro si drepturile cetatenilor UE.Potrivit mai multor relatari ale cinei de miercuri, la care au participat May, Juncker si echipele lor de negociere, insistentele premierului britanic pentru un debut timpuriu al discutiilor privind viitoarea relatie si ca Marea Britanie nu datoreaza niciun ban UE potrivit tratatelor actuale au fost primite cu neincredere de oaspetele ei de la Bruxelles.“Raspunsul lui Jean-Claude Junker a fost calm si sarcastic”, a declarat Guardian o sursa cu informatii la prima mana despre discutiile de la masa luata de cei doi.“El s-a intors catre Michel Barnier (negociatorul-sef al UE), apoi iar catre Doamna May, si a spus ca, impotriva asteptarilor sale, urmatoarele 23 de luni de negocieri ar putea fi extrem de linistite. El i-a spus foarte clar ca nu are sens sa aiba loc nici macar prima intalnire daca Regatul Unit nu accepta textelul tratatului si realitatea politica a unitei UE27”, potrivit sursei citate.Potrivit unei alte relatari, prezentata de ziarul german Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ultimele cuvinte ale lui Juncker catre May cand pleca au fost:” Parasesc Downing Street (unde se afla resedinta premierului britanic) de zece ori mai sceptic decat eram”.Apropiatii lui Juncker ar fi ajuns astfel la concluzia sansele ca negocierile de Brexit sa esueze sunt acum “peste 50%”.