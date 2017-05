Explozii in urma unui incendiu la un transformator in districtul financiar din Toronto

Explozia a condus la inchiderea mai multor complexe de pestrazile King si Bay in timpul orelor de varf, luni seara, insa un purtator de cuvant al Politiei din Toronto a declarat ca nimeni nu a fost ranit, iar vehicule apartinand politiei si pompierilor au fost trimise la fata locului.Un incendiu in casa unui transformator subteran a provocat explozii puternice, care au continuat timp de mai multe ore, a declarat pentru Reuters capitanul de pompieri Adrian Ratushniak.Cauza incendiului, care a condus la evacuarea turnului in care se afla sediul unei banci, pe King St. West, la numarul 20, era inca necunoscuta. O ancheta a fost deschisa, a anuntat Ratushniak.Incendii similare au fost provocate in trecut de apa, care a deteriorat conexiuni electrice sau transformatoare vechi, a spus el. Fum a umplut blocul si intersectii adiacente, provenind de la plastic ars sau material de izolare din PVC, a declarat Ratushniak, iar explozii au fost provocate de un cablu electric "care atinge ceva ce ar trebui sa nu atinga".Pompierii din Toronto au sosit la fata locului imediat dupa ora locala 17.00 (marti 0.00, ora Romaniei), iar doua ore mai tarziu aproximativ 40 de pompieri continuau sa lupte cu flacarile. Incendiul nu a fost stins, dar se afla sub control, potrivit lui Ratushniak.Transformatoarele "sunt relativ izolate", pentru ca sunt inchise in boxe de beton, a precizat el. "De obicei nu se vad flacari". Metrourile nu opreau in statia King, iar tramvaiele erau deviate din zona.