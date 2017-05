Facebook poate monitoriza tinerii care se simt nesiguri, inutili sau invinsi, potrivit unui raport intern / Compania si-a cerut initial scuze, apoi a negat

Raportul intern, realizat de directori Facebook, si obtinut de publicatia Australian afirma ca aceasta companie poate monitoriza postarile si fotografiile in timp real pentru a sti cand tinerii se simt “stresati”, “invinsi”, “coplesiti”, “ingrijorati”, “nervosi”, “stupizi”, “ridicoli”, “inutili” sau “ratati”.Australian scrie ca documentul a fost realizat de doi directori australieni importanti. Potrivit publicatiei, cercetarea arata cum reteaua de socializare strange date psihologice despre liceeni, studenti si tineri muncitori din Australia si Noua Zeelanda.Prezentarea ar fi fost realizata pentru una din bancile mari din Australia si afirma ca Facebook are o baza de date cu tinerii sai utilizatori: 1,9 milioane liceeni, 1,5 milioane care urmeaza studii superioare si 3 milioane de tineri muncitori,Facebook are informatii detaliate despre schimbarile de dispozitie ale tinerilor sai utilizatori pe baza “datelor interne” care nu sunt disponibile publicului, conform documentului.Compania a oferit reactii contradictorii, in prima faza cerandu-si scuze si spunand ca “a deschis o investigatie pentru a descoperi unde s-a gresit si a intari supervizarea”.Tot in prima reactie, Facebook a spus ca “va desfasura procese disciplinare si de alta natura, daca este necesar”.Ulterior, Facebook a transmis alt comunicat de presa in care nu se mai mentioneaza scuzele si masurile disciplinare. In schimb, compania a afirmat ca articolul Australian “ induce in eroare” si a sustinut ca Facebook "nu ofera intrumente care urmaresc oamenii functie de starea lor emotionala."