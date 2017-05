Grecia a ajuns, in sfarsit, la o intelegere cu creditorii internationali. Tsakalotos: A fost fum alb

"Negocierile pentru un acord tehnic s-au incheiat asupra tuturor problemelor (...) acum s-a deschis calea pentru discutii privind reducerea datoriilor".In schimbul deblocarii unor noi fonduri de ajutor, Grecia a fost de acord cu anumite reforme, explica Reuters.Printre altele, masurile se refera la sectorul energetic si la relatiile de munca, precum si la reducerea pensiilor in 2019 si reducerea pragului de impozitare in 2020. Ar urma sa rezulte economii la buget in valoare de 2% din PIB.Discutiile s-au prelungit timp de o jumatate de an, in special din cauza unor divergente inte Uniunea Europeana si Fondul Monetar International privind obiectivele fiscale ale Greciei.FMI afirma ca Grecia nu poate mentine surplusuri primare decat daca adopta noi masuri de austeritate si daca UE ii mai sterge o parte din datorii.