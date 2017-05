Productia fabricilor chinezesti a pierdut din viteza

Cercetarea intareste datele statistice oficiale de duminica privind productia si serviciile, intarind perceptia ca avansul economic din China ramane solid, dar incepe sa evolueze moderat dupa un start puternic de an.Indicele PMI realizat de Caixin/Markit a cazut la 50,3 in aprilie, in conditiile in care expertii prognozau ca va fi de 51,0, si consemnand un declin semnificativ fata de martie, cand a fost de 51,2.Indicele ramane cu putin deasupra nivelului de 50,0, care separa cresterea de scadere.