R. Moldova: Procurorii vor cere ajutorul FBI in dosarul "laundromatului" rusesc de 20 mld. euro

Anuntul a fost facut de seful Procuraturii Anticoruptie, Viorel Morari, intr-un interviu pentru Deschide.md, citat de Radio Chisinau Potrivit lui Morari, aceasta solicitare se inscrie intr-o a doua etapa a investigatiei in asa-numitul dosar "Laundromat", care impune colaborarea cu mai multe state."Cand zic investigatii pe plan extern ma refer la tranzactiile facute, companii implicate si beneficiarii finali. In acest sens va mai pot spune ca pregatim demersuri catre colegii de la FBI pentru a ne ajuta sa identificam impreuna acesti beneficari. Or va amintesc ca miliardele respective erau in valuta americana ceea ce le permit institutiilor din SUA sa urmareasca circuitul lor mult mai simplu", a declarat seful Procuraturii Anticoruptie.El a precizat ca procurorii moldoveni nu au mai adresat niciun demers legat de acest dosar autoritatilor din Federatia Rusa. Viorel Morari spune ca, pana acum, Procuratura Anticoruptie si ofiterii CNA au investigat toate actiunile factorilor din Republica Moldova implicati in aceasta schema (judecatori, banci comerciale, judecatori de instructie).Astfel, in prima etapa s-ar fi finalizat urmarirea penala si a fost expediata in judecata cauza penala de invinuire a 14 actuali si fosti magistrati, precum si a doi executori judecatoresti.De asemenea, au mai fost trimise judecata patru persoane de la Banca Nationala a Moldovei, inclusiv a fostului vicepresedinte al institutiei, mai scrie sursa citata.