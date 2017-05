Prognoza meteo: Vreme calda in primele zile din luna mai / Intervale cu averse in majoritatea regiunilor, in urmatoarele doua saptamani

In perioada 5 - 10 mai, vremea se va racori usor in aproape toate zonele tarii, urmand ca temperaturile sa fie apropiate de mediile climatologice specifice pentru prima decada a lunii mai. Ulterior, pana la sfarsitul intervalului de prognoza, meteorologii estimeaza o crestere semnificativa a temperaturii aerului spre valori cu mult peste ceea ce ar fi normal in prima jumatate a lunii mai.In, in primele zile ale intervalului, valorile termice vor fi in crestere, astfel ca vremea va deveni calda, cu medii ale maximelor de 23 - 26 de grade si ale minimelor de 10 - 14 grade Celsius. In perioada 5 - 9 mai, vremea se va racori, urmand a se inregistra temperaturi in jurul mediilor climatologic specifice pentru prima decada a lunii mai, cu valori diurne de 18 - 22 de grade si nocturne de 8 - 11 grade Celsius, mediat pe regiune. Apoi, pana la sfarsitul intervalului de referinta, este estimata o crestere semnificativa a temperaturii aerului spre valori cu mult peste ce ar fi normal in prima jumatate a lunii mai. Pe parcursul celor doua saptamani de prognoza, in orele dupa-amiezelor instabilitatea atmosferica se va manifesta prin ploi de scurta durata. In intervalele 3 - 5 mai si 7 - 9 mai aversele vor fi mai frecvente, local posibil insemnate cantitativ.In, valorile termice vor fi in crestere in primele zile ale intervalului, astfel ca vremea va deveni calda, cu medii ale maximelor de 23 - 26 de grade Celsius si ale minimelor de 9 - 13 grade. In perioada 5 - 10 mai, vremea se va racori, urmand a se inregistra temperaturi apropiate de mediile climatologic specifice pentru prima decada a lunii mai, cu valori diurne de 17 - 21 de grade si nocturne de 7 - 10 grade, mediat pe regiune. Apoi, pana la sfarsitul intervalului de referinta, este estimata o crestere semnificativa a temperaturii aerului spre valori cu mult peste ce ar fi normal in prima jumatate a lunii mai. Pe parcursul celor doua saptamani de prognoza, in orele dupa-amiezelor instabilitatea atmosferica se va manifesta prin ploi de scurta durata. In intervalele 3 - 5 mai si 7 - 9 mai aversele vor fi mai frecvente, local posibil insemnate cantitativ.In, pana spre sfarsitul primei saptamani de prognoza, vremea se va incalzi apreciabil, fiind de asteptat valori termice cu mult peste cele normale la inceput de luna mai, cu medii ale maximelor de 22 - 26 de grade Celsiu si ale minimelor de 6 - 10 grade. In perioada 6 - 10 mai, temperaturile, in scadere, se vor situa in jurul celor climatologic specifice, cu valori diurne de16 - 20 de grade si nocturne de 4 - 8 grade, mediat pe regiune. Apoi, pana la sfarsitul intervalului de referinta, este estimata o crestere semnificativa a temperaturii aerului spre valori cu mult peste ce ar fi normal in prima jumatate a lunii mai.In intervalul 5 - 9 mai, aversele vor fi mai frecvente, izolat mai insemnate cantitativ. In celelalte zile, instabilitatea atmosferica se va manifesta pe spatii restranse, in orele dupa-amiezelor, prin ploi de scurta durata.In, in primele zile ale intervalului, valorile termice vor fi in crestere treptata, astfel ca vremea va deveni calda, cu medii ale maximelor de 23 - 25 de grade si ale minimelor de 8 - 11 grade. In perioada 5 - 9 mai, vremea se va racori, urmand a se inregistra temperaturi in jurul mediilor climatologic specifice pentru prima decada a lunii mai, cu valori diurne de 17 - 20 de grade si nocturne de 5 - 8 grade, mediat pe regiune. Apoi, pana la sfarsitul intervalului de referinta, este estimata o crestere semnificativa a temperaturii aerului spre valori cu mult peste ce ar fi normal in prima jumatate a lunii mai. Pe parcursul celor doua saptamani de prognoza, in orele dupa-amiezelor instabilitatea atmosferica se va manifesta prin ploi de scurta durata. In intervalul 5 - 9 mai aversele vor fi mai frecvente, posibil chiar insemnate cantitativ.In zona, incalzirea vremii va fi semnificativa pe parcursul primei saptamani, astfel ca temperaturile se vor situa cu mult peste cele normale la inceput de luna mai. Vor fi, in medie, maxime de 22 la 27 de grade si minime de 7 - 13 grade. Intre 7 si 10 mai, vremea se va racori, devenind in general apropiata de specificul climatologic al perioadei, cu valori diurne de 17 la 21 de grade si nocturne de 5 - 9 grade, in medie regionala. Apoi, pana la sfarsitul intervalului de referinta, este estimata o incalzire accentuata a vremii. Ploi pe arii mai extinse, moderate cantitativ vor fi cu o probabilitate mai mare in perioada 6 - 9 mai. In restul intervalului instabilitatea atmosferica se va manifesta in unele dupa-amieze prin ploi de scurta durata, cu caracter local.In, vremea va fi in incalzire chiar din primele zile ale lunii mai, iar valorile, relativ constante in mare parte a intervalului de referinta, se vor situa peste cele climatologic specifice, cu precadere in partea continentala a regiunii, cu maxime de 20 - 24 de grade si minime de 10 - 13 grade Celsius , in medie. Spre sfarsitul celor doua saptamani, este estimata ocrestere semnificativa a temperaturii aerului. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in intervalul 6 - 9 mai.In, pe parcursul primei saptamani de prognoza, vremea se va incalzi apreciabil, fiind de asteptat valori termice cu mult peste cele normale la inceput de luna mai, cu medii ale maximelor de 23 - 27 de grade si ale minimelor de 8 - 12 grade. O usoara racorire a vremii este posibila in perioada 8 - 10 mai, cand temperaturile vor fi mai apropiate de cele climatologic specifice, cu valori diurne de 18 - 22 de grade si nocturne de 6 - 10 grade Celsius, mediat pe regiune. Apoi, pana la sfarsitul intervalului de referinta, este estimata o crestere semnificativa a temperaturii aerului spre valori cu mult peste ce ar fi normal in prima jumatate a lunii mai. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi mai ridicata in intervalul 6 - 9 mai.In zona, in primele zile ale intervalului, valorile termice vor fi in crestere, astfel ca vremea va deveni calda, cu medii ale maximelor de 23 - 27 de grade si ale minimelor de 10 - 13 grade. In perioada 6 - 10 mai, este posibila o racorire usoara a vremii, urmand a se inregistra temperaturi mai apropiate de cele climatologic specifice pentru prima decada a lunii mai, cu valori diurne de 19 - 24 de grade si nocturne de 7 - 11 grade, mediat pe regiune. Apoi, pana la sfarsitul intervalului de referinta, este estimata o crestere semnificativa a temperaturii aerului spre valori cu mult peste ce ar fi normal in prima jumatate a lunii mai.Pe parcursul celor doua saptamani de prognoza, in orele dupa-amiezelor instabilitatea atmosferica se va manifesta prin ploi de scurta durata. In intervalele 4 - 5 mai si 6 - 9 mai aversele vor fi mai frecvente, izolat insemnate cantitativ.incalzirea vremii va fi semnificativa in primele zile din luna mai, astfel ca temperaturile se vor situa cu mult peste cele normale in aceasta perioada din an. Vor fi, in medie, maxime de 12 la 17 grade si minime de 2 - 7 grade Celsius. Intre 6 si 10 mai, vremea se va racori, devenind in general apropiata de specificul climatologic al perioadei, cu valori diurne de 10 la 14 grade si nocturne de 0 - 5 grade, in medie. Apoi, pana la sfarsitul intervalului de referinta, este estimata o incalzire substantiala a vremii.Ploi pe arii extinse si in cantitati local insemnate vor fi cu o probabilitate mai mare in perioada 4 - 9 mai. In restul intervalului instabilitatea atmosferica se va manifesta dupa-amiaza prin ploi de scurta durata, cu caracter local.Estimarile sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia, si au un grad de realizare de aproximativ 60%.