Fosta judecatoare din dosarul "Transferurilor" Geanina Terceanu, internata in stare grava dupa ce a fost ranita intr-un accident rutier

George Moloman, avocatul Geaninei Terceanu, acum Teodorovici, a declarat luni ca accidentul s-a produs sambata seara, in localitatea Dumbrava din judetul Bacau, din cauza unui sofer care a intors pe banda continua."Sambata seara s-a intamplat, a fost un accident destul de grav, soferul vinovat a intors pe banda continua. Clienta mea a intrat direct in operatie si abia astazi (luni, n.r.) am fost anuntati. Accidentul s-a intamplat in localitatea Dumbrava, judetul Bacau. Din cate am auzit, si soferul care a efectuat manevra de intoarcere este grav ranit. In prezent, Geanina Teodorovici este internata in Spitalul Judetean Bacau", a spus avocatul George Moloman.Masina in care se afla fosta judecatoare, condusa de un barbat in varsta de 35 de ani, care mergea spre Suceava, a intrat intr-un alt autoturism al carei sofer a intors neregulamentar. In urma accidentului au fost raniti Geanina Teodorovici, soferul si o femeie din cealalta masina, a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Bacau, Catalina Cretu.In 24 noiembrie 2016, Geanina Teodorovici, fosta Terceanu, a fost condamnata de Curtea de Apel Bucuresti la cinci ani si sase luni de inchisoare pentru ca a luat mita 195.000 de euro, de la fratii Ioan si Victor Becali si de la Cristian Borcea, cand era judecatoare la Tribunalul Bucuresti, pentru a da o solutie favorabila in dosarul "Transferurilor de jucatori".Ioan Becali a fost condamnat atunci la sapte ani si patru luni de inchisoare, Victor Becali a primit o pedeapsa de cinci ani si opt luni, iar Cristian Borcea fost condamnat la sapte ani si zece luni. Avocatul George Antonie Iorgovan a primit o pedeapsa de un an de inchisoare cu suspendare, iar avocatul Daniel Petre a fost condamnat tot la un an de inchisoare, dar cu executare. Decizia nu este definitiva si a fost contestata la instanta suprema, unde se judeca din februarie.Procurorii DNA i-au trimis in judecata, in luna februarie 2016, pe Geanina Terceanu pentru luare de mita, pe cei trei oameni de fotbal pentru dare de mita si pe cei doi avocati pentru marturie mincinoasa.Potrivit procurorilor, in 3 aprilie 2012, Geanina Terceanu, atunci judecator la Tribunalul Bucuresti, a pronuntat in dosarul transferurilor de jucatori o hotarare de achitare fata de toti inculpatii trimisi in judecata si pentru toate infractiunile retinute in sarcina acestora, achitare pronuntata in temeiul dispozitiilor articolului 10 litera a din Codul de procedura penala din anul 1968, respectiv pentru ca "fapta nu exista".In 12 noiembrie 2012, hotararea de achitare pronuntata de Geanina Terceanu a fost desfiintata printr-o decizie a Curtii de Apel Bucuresti, care a dispus pedepse intre trei si opt ani de inchisoare, cu executare sau cu suspendare, in cazul inculpatilor.Ulterior, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis rejudecarea cauzei, motivand ca judecatorii de la CAB au respins toate probele cerute, nu i-au ascultat temeinic pe cei opt oameni de fotbal acuzati si a dispus condamnarea pe probe in baza carora fusesera anterior achitati de Tribunalul Bucuresti.In urma rejudecarii, tot la Curtea de Apel Bucuresti, toti inculpatii au primit, in martie 2014, pedepse cu executare: Cristian Borcea si Ioan Becali - cate sase ani si patru luni, Victor Becali - patru ani si opt luni, Gheorghe Copos - trei ani si opt luni, Mihai Stoica - trei ani si sase luni, Gheorghe Netoiu si Jean Padureanu - cate trei ani si patru luni, si Gheorghe Popescu - trei ani, o luna si zece zile.Dintre cei opt oameni din fotbal mai sunt incarcerati Victor Becali si Cristian Borcea, ceilalti fiind eliberati conditionat.