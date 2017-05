Mai multe persoane, printre care 17 copii, au fost salvate de politistii romani, in apele din Grecia

Aproape 40 de persoane, dintre care 17 copii, care erau pe o ambarcatiune ce risca sa se scufunde au fost salvate de politistii de frontiera romani, pe timpul patrularii in apele Marii Egee.





Politistii de frontiera de pe nava maritima de patrulare MAI 1102 a Garzii de Coasta, au salvat, in noaptea de 24 si spre 25 aprilie, pe timpul patrularii in apele Marii Egee, 38 de persoane, dintre care 17 copii, care erau pe o ambarcatiune gonflabila ce risca sa se scufunde.





Ambarcatiunea era supraincarcata de peersoane si se indrepta dinspre Turcia catre apele teritoriale ale Greciei.





”Imediat, politistii de frontiera de pe nava Politiei de Frontiera Romane au actionat, respectand procedurile legale internationale specifice in aceste cazuri, pentru salvarea persoanelor din ambarcatiune, care se aflau in pericol de scufundare in Marea Egee.

Dupa evaluarea situatiei la fata locului si avand in vedere supraaglomerarea ambarcatiunii si riscul de a se scufunda, politistii de frontiera romani au inceput actiunea de salvare”, arata comunicatul Politiei de Frontiera.





Potrivit documentului, la bordul navei au fost transbordate 38 de persoane, 11 barbati, 10 femei si 17 copii, care au declarat ca provin din Siria, Irak si Kuweit.