​Doi ciobani au ajuns la spital după ce au fost atacaţi de un urs

La un moment dat, cei doi au fost atacati de un urs, care le-a provocat mai multe rani, inainte ca acesta sa fie alungat de tatal lor.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca unul dintre ciobani a fost preluat de SMURD si a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Miercurea Ciuc, iar celalalt a fost dus la spital de un echipaj de la Serviciul de Ambulanta.Unul dintre barbati a fost diagnosticat cu plaga muscata la falanga unei maini, iar al doilea a suferit o plaga muscata la gamba si la laba piciorului drept, ambii fiind in afara oricarui pericol.In fiecare an, in Harghita sunt cazuri de atacuri ale ursilor, de cele mai multe ori fiind vorba de ciobani aflati cu animalele la pascut sau de persoane surprinse in padure la cules de ciuperci sau fructe, insa si de oameni care sunt atacati in zona culturilor agricole, unde ursii merg in cautare de hrana.Datele statistice arata ca anul trecut au fost inregistrate la APM Harghita 176 de cazuri de atacuri ale animalelor salbatice, in 124 de cazuri fiind vorba despre ursi.De asemenea, sase persoane au ajuns la spital dupa ce au fost atacate de ursi, printre acestea numarandu-se si o fetita de 12 ani.