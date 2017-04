"Suntem adeptii ideii ca legislatia penala a Romaniei ar trebui inasprita in continuare", a declarat unul dintre protestatari."Protestam si impotriva guvernului, dar si a Parlamentului. Acesta pritoceste din nou niste legi cu niste amendamente care sa protejeze coruptii, iar guvernul (....) isi face de cap pe banii publici", a spus un alt manifestant.Protestatarii prezenti in Piata Victoriei au intonat imnul national si, la un moment dat, au aprins luminile telefoanelor mobile.Oficiali ai Jandarmeriei au precizat ca protestul nu a fost autorizat, iar pana in acest moment nu s-au inregistrat incidente.