Ministrul Sanatatii: Cred ca fiecare parinte responsabil ar trebui sa-si vaccineze copiii. Nu vaccinam cu forta, nu vor fi politisti care ii vor incatusa pe cei care refuza

Proiectul legii vaccinarii, in dezbatere publica

"Nu facem vaccinare cu forta, nu adunam copiii cu arcanul sau parintii cu arcanul ca sa-si aduca copiii la vaccinare. Copiii, cand vin la vaccinare, sunt consultati de catre medicul de familie. Medicul de familie cunoaste istoricul copilului, in anumite situatii poate contraindica sau amana vaccinarea. Procesul de vaccinare nu este un proces de a constrange pe cineva. Copilul vine, este investigat, este consultat, se recomanda vaccinul, parintele copilului poate sa refuze, poate sa puna intrebari", a declarat ministrul Florian Bodog.Ministrul a aratat ca spune cu toata convingerea ca un copil nu poate fi privat de vaccinare, dar ca respecta decizia parintilor care nu doresc sa-si vaccineze copiii, insa acestia trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru consecintele acestei decizii."Cred, cu toata taria, ca nu putem sa privam un copil de vaccinare. Joi, doamna director regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Zsuzsanna Jakab, a spus ca cel mai de pret cadou pe care il putem fac copilului nostru este imunitatea, si o facem prin mai multe procedee: alaptandu-l la san, vaccinandu-l. Eu vreau sa vorbesc ca si parinte: am doua fete, amandoua sunt vaccinate, au fost amandoua la conferinta joi si au stat de la inceput pana la sfarsit. Si cred ca fiecare parinte responsabil ar trebui sa-si vaccineze copiii. Asta cred eu. Respect decizia parintilor care nu doresc sa-si vaccineze copiii, dar cred ca trebuie sa-si asume aceasta responsabilitate", a precizat ministrul Sanatatii.Florian Bodog a adaugat ca nu poate sa spuna ca este interzis unui copil care nu este vaccinat sa intre in scoala, pentru ca educatia este un drept care trebuie respectat: "In Romania, exista un drept la educatie si cred ca nu putem sa privam un copil de educatie."El a adaugat ca sunt insa si copii care au anumite probleme, sensibilitati sau afectiuni care contraindica vaccinarea: "Sunt judete in care mai multe de 30 la suta dintre copii nu au fost vaccinati din cauza starii clinice. Asta inseamna ca, la momentul respectiv, nu s-a putut face vaccinarea."Ministrul Sanatatii mai spune ca proiectul Legii vaccinarii, care a produs multe controverse, a fost pus in dezbatere publica pentru a da posibilitatea sa fie perfectionat: "Mie mi-ar placea sa fie unanim acceptata. Daca majoritatea populatiei Romaniei accepta forma de lege care va iesi, si eu cred ca va iesi o lege buna, atunci vom avea grupuri tehnice de lucru la fiecare judet, care vor putea informa parintii, care vor discuta cu parintii. Nu vom avea politisti care vor incatusa parintii, asa cum a aparut in media. Stiu, aceste lucruri se vand, sunt stiri, dar cred cu tarie ca mass-media trebuie sa fie alaturi de Ministerul Sanatatii. Nu alaturi de mine, nu conteaza cine este ministrul Sanatatii. Eu mi-am asumat acest lucru, de a scoate legea in dezbatere publica, mi-am asumat tot ceea ce primesc prin mesaje si pe Facebook, si pe toate canalele posibile. Mi-am asumat si imi asum acest lucru, pentru ca eu cred cu tarie ca singura metoda de a preveni aceste boli grave este vaccinarea. Si cred ca este important ca toti copiii Romaniei sa aiba acces la vaccin."Directorul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Zsuzsanna Jakab, a declarat, joi, ca problema imunizarii copiilor poate fi rezolvata prin instituirea prin lege a obligativitatii vaccinarii pentru a putea intra la scoala, aratand ca existe studii exhaustive care infirma orice legatura intre vaccinare si autism: "Cred ca daca Legea sanatatii publice va stabili ca obligatoriu pentru copii sa fie vaccinati inainte de a intra la scoala, se va rezolva aceasta problema."Inscrierea copiilor intr-o colectivitate se va face numai dupa prezentarea documentelor care atesta ca au fost facute vaccinurile obligatorii, iar parintii isi asuma in scris refuzul vaccinarii, potrivit proiectului Legii vaccinarii, pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatatii.Proiectul prevede, de asemenea, ca in cazul in care parintii refuza vaccinarea copilului, pot fi sesizate institutiile abilitate "privind constatarea infractiunii de rele tratamente aplicate minorului de catre parinti sau reprezentanti legali in cazul minorului care implineste varsta de 3 ani si nu a primit vaccinurile obligatorii corespunzatoare varstei".Initiatorii legii spun ca scopul acesteia nu este acela de a-i sanctiona pe parintii sau pe reprezentantii legali ai copiilor, ci acela de a asigura o informare mai buna a acestora asupra tipurilor de vaccinuri administrate, asupra beneficiilor acestora si asupra riscurilor la care se expun prin nevaccinare. Astfel, devine primordial rolul medicului de familie privind informarea parintilor.