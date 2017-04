Ministrul Apararii: Rachetele Patriot - una dintre posibilele solutii. Nu e luata inca o decizie

"Aceste rachete Patriot de care s-a discutat in ultimele zile este apararea antiaeriana care este extrem de importanta pentru Romania in acest moment. Patriot este una dintre posibilele solutii pe care le avem in vedere, este un sistem foarte bun, este un sistem incercat in lupta, un sistem care, din estimarile noastre actuale, are un pret echilibrat. As vrea sa specific de la bun inceput, am discutat pana acum si vom discuta de apararea antiaeriana cu niste cerinte operationale care sa raspunda categoriilor de forta, nu avem inca luata o decizie in acest sens", a afirmat Gabriel Les.El a adaugat ca sunt "aproximativ 2-3-4 solutii mondiale" pentru acest tip de aparare antiaeriana, adaugand ca nu fiecare tara produce astfel de sisteme. Intrebat despre criticile aduse acestui sistem ca ar fi prea vechi, ministrul Apararii a subliniat ca specialistii si tehnicienii din cadrul MApN vor fi cei care vor spune care sistem corespunde cerintelor."Eu nu am discutat in acest moment de un anumit sistem, discutam de apararea antiaeriana si toti specialistii si tehnicienii din cadrul MApN, din categoriile de forta, vor fi cei care vor spune ca acest sistem sau alt sistem vor corespunde cerintelor stabilite de catre categoriile de forta. Acest sistem nici nu este pentru aparare antibalistica, ci este vorba de un sistem de aparare antiaeriana impotriva tuturor avioanelor posibile. Asa si apararea impotriva rachetelor de croaziera e un alt lucru. La momentul la care vom avea o solutie in aceasta directie, venim si o anuntam public pentru ca pana la urma asta este intentia noastra, sa fim extrem de transparenti", a spune Gabriel Les.Ministrul a subliniat ca pentru achizitiile care depasesc 100 milioane de euro trebuie aprobarea Parlamentului si in acest sens a trimis o scrisoare forului legislativ pe care a sustinut-o in fata comisiile de specialitate: "In urma cu o luna de zile am trimis la Parlament si am avut in memorandum in Guvern cu prezentarea acestor 8 programe de inzestrare majora care sunt cuprinse si in o hotarare a CSAT: discutam despre aparare antiaeriana, despre corvete, achizitia de corvete, despre C4I care inseamna comanda-control, parte de senzoristica, MLRS sunt rachetele cu bataie foarte lunga, transportoare multifunctionale 8x8, 4x4 blindate. Aceste scrisori au fost trimise la Parlament, am sustinut aprobarea acestora in Parlament in comisiile de specialitate. Asteptam ca aceste scrisori sa ne revina la MApN ca sa putem porni aceste programe, aceste proceduri."In ceea ce priveste achizitia de corvete, Les a sustinut ca acest program nu s-a oprit, ci se asteapta aprobarea Parlamentului: "Discutam de o suma care depasea un miliard de euro vizavi de aceste corvete. Acest program nu s-a oprit, Statul Major al Fortelor Navale are nevoie de o astfel de modernizare, de o astfel de tehnica noua. Dupa ce o sa avem aceste scrisori, o sa pornim si o sa vedem care este solutia cea mai potrivita. Bineinteles, conform programului de guvernare, este o chestiune la care tin enorm de mult, sa vedem cat din aceste programe noi dorim sa le pornim incepand din acest an, pentru ca niciunul nu se va finaliza in acest an, astfel de produse nu le gasesti pe rafturile magazinelor, trebuie sa le comanzi, cat vom reusi sa integram si in industria noastra de aparare."In privinta avioanelor F16, ministrul Apararii spune ca, in acest moment, sunt in inzestrare 9 avioane F16 si urmeaza ca, "undeva la sfarsitul acestui an, septembrie-octombrie", sa soseasca ultimele 3 avioane care erau prevazute in contractul guvernamental cu Statele Unite prin care s-au modernizat aceste avioane la cerintele actuale: "Discutam de 20 pana la 36 de avioane o a doua escadrila care ar trebui sa intre in inzestrarea Armatei Romaniei, bineinteles dupa ce aceste avioane vor fi modernizate. Ca o cerinta suplimentara pe care o avem si la care nu dorim sa renuntam, ca MApN, ca Guvern al Romaniei, este ca aceste avioane sa incercam sa le modernizam, sa le upgradam aici intr-o facilitate din Romania. Asta ar face posibila inclusiv finantarea acelui Centru de mentenanta care ne-ar da posibilitatea ca sa executam toate operatiunile pentru operationalizarea acestei capabilitati."El s-a referit si la achizitia de elicoptere, subliniind ca, pana la sfarsitul acestei luni, va fi finalizata conceptia elicopterului care ar trebui sa inzestreze armata Romaniei, in conditiile in care elicopterele IAR incep sa-si consume resursa de zbor: "Dupa ce vom avea aceasta conceptie de zbor, nu doar pentru fortele aeriene ci si terestre (...) atunci vom veni cu o solutie de achizitie pentru aceasta capabilitate. Bineinteles, in masura in care vom reusi sa producem in tara aceste elicoptere, ar fi de dorit acest lucru. Va trebui sa inlocuim toata flota de elicoptere IAR, in conditiile in care undeva prin 2025-2026-2027 foarte multe dintre elicopterele pe care le avem isi vor consuma resursa de zbor."In legatura cu transportoarele blindate, Gabriel Les spune ca este necesara achizitionarea a 400-500 de transportoare: "Stim cu totii ca ceea ce folosim in acest moment, in afara de cateva bucati comandate in ultimii 10 ani de zile care raspund unor cerinte actuale, celelalte sunt capabilitati vechi, unele au chiar 20-30-40 de ani de zile, nu mai raspund nici cerintelor de securitate actuale. Va trebui sa comandam. Necesitatea este destul de mare. Discutam de un necesar de peste 400-500 bucati de transportoare 8x8, inclusiv varianta 4x4."