Un barbat de 30 de ani a fost injunghiat dupa un conflict in parcarea unui club din Mamaia

Un barbat in varsta de 30 de ani a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Constanta, duminica dimineata, dupa ce a fost injunghiat in spate, in parcarea unui club din statiunea Mamaia, politistii incepand verificarile pentru identificarea agresorului, informeaza News.ro.





Potrivit anchetatorilor, duminica dimineata, a avut loc un conflict intre mai multi tineri, in parcarea unui club din Mamaia.





La un moment dat, unul dintre ei, un barbat in varsta de 30 de ani, a fost injunghiat in spate, de o persoana deocamdata neidentificata. Victima a fost transportata cu ambulanta la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta.





Barbatul este internat in prezent in sectia ATI Chirurgie, iar reprezentantii unitatii medicale spun ca este stabil, constient, dar va ramane in continuare sub observatie de specialitate.





Politistii au deschis o ancheta pentru identificarea agresorului si tragerea acestuia la raspundere, dar si pentru stabilirea imprejurarilor in care a avut loc incidentul.