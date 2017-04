Circa 450 de soferi au ramas sambata fara permise de conducere

Aproape 450 de soferi au ramas fara permise de conducere in prima zi a minivacantei de 1 Mai, o treime dintre acestia fiind surprinsi de radare conducand cu viteza mai mare decat cea permisa. Numarul soferilor care s-au urcat bauti la volan a fost de aproape trei ori mai mare sambata fata de ziua precedenta, informeaza News.ro.





Aproape 5.800 de soferi au fost amendati sambata, cu 214 mai multi fata de ziua precedenta, cand politistii au dat 5.583 de sanctiuni, potrivit Politiei Romane.





In prima zi a minivacantei de 1 Mai a crescut numarul soferilor amendati pentru ca au condus cu viteza. Astfel, daca vineri au fost surprinsi de radare 1.860 de soferi care conduceau cu viteza, sambata numarul acestora a crescut la 2.493.





Numarul soferilor amendati pentru ca s-au urcat bauti la volan a crescut de trei ori in prima zi a minivacantei de 1 Mai fata de ziua precedenta, de la 17 la 48.





Dintre soferii amendati, 448 au ramas si fara permise de conducere, 153 pentru ca au condus cu viteza si 59 pentru ca s-au urcat bauti la volan. Vineri au ramas fara permise de conducere alti 440 de soferi, 108 pentru viteza excesiva si 20 pentru consum de alcool.





Sambata a scazut numarul certificatelor de inmatriculare retrase de politisti in urma controalelor, de la 143, cate fusesera ridicate vineri, la 129.





Politistii care asigura ordinea in minivacanta de 1 Mai au intervenit, sambata, la aproape 2.900 de solicitari, cu aproximativ 200 mai multe fata de vineri. In urma actiunilor si controalelor au fost prinse in flagrant delict 103 persoane, au fost depistate patru persoane urmarite si alte 11 suspectate de comiterea unor infractiuni.





Echipajele de politie au dat sambata, in total, 7.260 de amenzi, in valoare de peste 2,6 milioane de lei, dintre care 1.029 pentru tulburarea ordinii si linistii publice si 193 pentru activitati comerciale ilicite.





Peste 10.000 de politisti asigura ordinea in minivacanta de 1 Mai. Echipajele de la rutiera sunt pe autostrazi si pe principalele drumuri nationale cu peste 300 de radare, iar traficul in zonele cele mai intens circulate este supravegheat si dintr-un elicopter al Inspectoratului General de Aviatie.