Un sofer bucurestean a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor din Mangalia si a fost prins dupa montarea a doua baraje rutiere si tragerea unui foc de avertisment

Potrivit politistilor, duminica, in jurul orei 8.00, in municipiul Mangalia, un echipaj al Politiei din localitate i-a facut semn sa opreasca soferului unui autoturism BMW. Soferul insa nu a oprit, continuandu-si drumul in viteza.La intrarea in Eforie Nord, politistii au realizat un baraj format din doua autospeciale si o motocicleta, insa soferul nu a oprit nici de aceasta data. Barbatul a fortat barajul, avariind usor una dintre autospeciale.In zona podului de la Agigea, a fost montat un alt baraj, iar soferul a fost oprit dupa ce un politist a tras un foc de avertisment in plan vertical.Soferul, in varsta de 40 de ani, din Bucuresti, a fost dus la sediul Politiei Mangalia pentru a fi testat si audiat.