Columbia: Cel putin 20 de oameni  au murit dupa ce o cladire in constructie s-a prabusit

Echipele de salvare au reusit sa salveze deocamdata 41 de persoane aflate sub daramaturile cladirii situate in Cartagena de Indias.Accidentul care s-a produs joi a mai facut cel putin 23 de raniti, dintre care 16 internati in spital, potrivit primariei acestui oras de pe litoralul Marii Caraibilor.Primarul Manolo Duque a afirmat ca proprietarii cladirii aveau o "falsa autorizatie de constructie".Parchetul a ordonat vineri deschiderea unei anchete pentru a stabili cauzele prabusirii acestei structuri cu sase etaje, dintre care primele doua erau locuite.