VIDEO Incendiu puternic la un hotel de 5 stele din Sinaia, 50 de persoane au fost evacuate

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat pentru News.ro ca la sosirea pompierilor la fata locului mansarda hotelului ardea pe o suprafata de 150 de metri, degajandu-se un fum gros si existand posibilitatea ca flacarile sa se extinda.





Ea a precizat ca 50 de persoane aflate in hotel la momentul izbucnirii focului au fost evacuate si ca nu exista raniti.





Peste 50 de pompieri cu sase autospeciale au intervenit pentru stingerea flacarilor, care intre timp s-au extins pe o suprafata de 300 de metri patrati. Echipajele de interventie au reusit sa localizeze incendiul.

Incendiul a izbucnit intr-o camera a hotelului care are semineu, fiind semnalat de turistii cazati in unitate.





Potrivit reprezentantului ISU Prahova, unitatea de cazare are autorizatie pentru securitate la incendiu, iar ultimul control a fost facut de pompieri anul trecut.





Hotelul, cu structura din lemn, este format din parter plus doua etaje si mansarda. Este vorba despre un boutique hotel, cu o capacitate de cazare de 53 de locuri, in 18 camere duble, una single, cinci apartamente, dintre care trei cu zona SPA proprie. Pretul unei noti de cazare este cuprins intre 350 de lei pe noapte pentru camera single, pana la 1.350 de lei pentru apartamentul mare, cu zona cu SPA si semineu. Conform site-ului hotelului, trei dintre camere au semineu. Hotelul a fost inaugurat in 2011.