Viktor Orban a acceptat sa negocieze cu Bruxellesul in privinta legii universitatilor straine

'Premierul Orban s-a angajat la reuniunea PPE sa respecte si sa implementeze toate cererile Comisiei Europene in termenele stabilite de Comisie', a declarat, potrivit agentiei Reuters, purtatorul de cuvant al PPE, europarlamentarul roman Siegfried Muresan.





La randul sau, presedintele PPE, Joseph Daul, a afirmat ca 'presedintia PPE a emis un mesaj clar premierului Orban si partidului sau, Fidesz, ca nu va accepta nicio restrictie pentru libertatile de baza, nici ca statul de drept sa fie incalcat'. 'PPE a cerut Fidesz si autoritatilor ungare sa faca toate demersurile necesare pentru a se conforma cererilor Comisiei', a adaugat Daul.





La scurt timp dupa aceste declaratii, date inaintea inceperii summitului european destinat Brexitului, guvernul de la Budapesta a emis un comunicat in care afirma ca este dispus sa poarte un dialog cu Comisia Europeana, dar mentioneaza totodata ca 'in Ungaria nicio universitate nu poate beneficia de privilegii'.





In acelasi comunicat se insista ca institutiile de invatamant care nu au corespondent in tarile lor de origine nu pot fi autorizate in Ungaria, principala prevedere a noii legi ungare privind invatamantul superior. Universitatea Central-Europeana (Central European University - CEU), creata la Budapesta de magnatul George Soros, risca sa fie inchisa sau mutata intr-o alta tara, intrucat nu indeplineste aceasta conditie.





In declaratiile acordate presei dupa summitul european, premierul Viktor Orban a afirmat ca pozitia Ungariei a fost aparata cu succes la reuniunea PPE de dinaintea acestui summit. Referindu-se la chestiunea Universitatii CEU, el a spus ca noua lege privind invatamantul superior isi va urma cursul.

Dupa ce a mentionat ca nimeni nu poate impune conditii Ungariei, Orban a confirmat ca guvernul sau si Comisia Europeana vor negocia in lunile urmatoare pe tema respectivei legi

Ulterior, seful executivului de la Budapesta a afirmat ca va discuta cu Bruxelles-ul, dar a avertizat ca nimeni nu poate impune conditii Ungariei si ca respectiva lege - care afecteaza universitatea creata de George Soros la Budapesta - isi va urma cursul.