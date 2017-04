Avionul privat al lui Charlie Sheen a fost obligat sa aterizeze pentru a fi perchezitionat. Actorul se intorcea dupa o vacanta in Mexic

Avionul privat al actorului Charlie Sheen a fost perchezitionat de o echipa antidrog alcatuita din vamesi si caini antrenati special, pe aeroportul Brown Field din San Diego, dupa ce aeronava a fost obligata de politia federala americana sa aterizeze. Autoritatile nu au gasit obiecte suspecte la bord, informeaza contactmusic.com, citat de News.ro.





Actorul se intorcea in Statele Unite ale Americii dupa o vacanta petrecuta in orasul Cabo San Lucas din Mexic.





"Charlie se afla in avionul sau privat, intorcandu-se din Cabo San Lucas... si a trebuit sa se opreasca in San Diego pentru verificare. Au luat toate bagajele din avion si au adus caini antidrog care s-au plimbat prin avion si printre bagaje. Un caine a mirosit o valiza aflata pe asfalt. Aceasta a fost deschisa, dar s-a dovedit a fi o alarma falsa", a spus o sursa pentru RadarOnline.com.





Charlie Sheen a cooperat cu autoritatile, parasind avionul si vorbind cu ofiteri in timp ce astepta pe asfalt. Dupa ce perchezitia a fost finalizata, actorului a primit permisiunea de a-si continua calatoria.





Carlos Irwin Estevez, nascut pe 3 septembrie 1965, cunoscut sub numele de scena Charlie Sheen, este un celebru actor american, cunoscut in special pentru rolurile sale din serialele "Doi barbati si jumatate/ Two and a half Men" si "Anger Management". In anul 2010 Charlie Sheen a fost cel mai bine platit actor din industria de televiziune, cu un salariu de 1,8 milioane de dolari pentru fiecare episod din "Doi barbati si jumatate".





Viata privata a actorului Charlie Sheen a fost insa marcata de numeroase probleme cu justitia, cauzate de consumul de alcool si stupefiante, dar si din cauza unor episoade de violenta domestica. Din acest motiv, starul american a fost concediat in martie 2011 de CBS si Warner Bros din serialul ¬Two and a Half Men¬.