Moscova: Scutul de la Deveselu incalca grav tratatul privind eliminarea rachetelor cu raza mica si medie semnat de Gorbaciov si Reagan

Potrivit Moscovei, sistemul operationalizat anul trecut la Deveselu incalca un tratat semnat de Ronald Reagan si Mihail Gorbaciov in 1987.Tratatul INF, intrat in vigoare in 1988, prevedea eliminarea rachetelor cu raza mica (500-1000 km) si raza medie (1.000-5.500 km).Este un fapt indiscutabil ca este vorba de o incalcare grava a obligatiilor prevazute de INFT, potrivit ministerului de externe rus.NATO preciza in toamna anului trecut ca sistemul de aparare antiracheta de la Deveselu este compatibil cu Tratatul Fortelor Nucleare Intermediar"Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare este un element esential al securitatii euro-atlantice, iar baza de aparare antiracheta a NATO de la Deveselu este complet compatibila cu Tratatul INF. Facilitatea nu va gazdui rachete ofensive. Rachetele de interceptare nu sunt armate cu focos exploziv. Sistemul de rachete balistice de aparare al NATO este defensiv, nu este conceput sau indreptat impotriva Rusiei. Acesta nu reprezinta o amenintare pentru Rusia", potrivit Aliantei Nord-Atlantice.