Iohannis: Intai se negociaza Brexitul si apoi, doar dupa un progres semnificativ, se discuta viitoare relatie cu Marea Britanie. Nu suntem dispuși la niciun compromis aici

"O chestiune care, de asemenea, mi se pare foarte importanta si vreau sa o detaliez un pic este ce-am propus noi si, sigur, si altii au venit pe urma cu aceeasi propunere, asa numita secventiere. Adica, la inceput se negociaza partea de iesire a Marii Britanii din Uniune si numai dupa ce se face un progres semnificativ in aceste negocieri se trece la partea a doua, care poate sa stabileasca in mare cum ne imaginam o viitoare colaborare intre Uniune si Marea Britanie dupa Brexit-ul care se va produce efectiv la inceputul lui 2019. Este foarte important de stiut ca la aceasta reuniune s-a hotarat, si toata lumea a subliniat ferm, ca se va trece la a doua faza de negociere doar dupa ce prima faza, de iesire, aduce suficiente progrese si suficiente concluzii ferme", a spus seful statului.Ioahnnis a spus ca este important de mentionat si ca niciunul dintre cele 27 de state nu are de gand sa poarte negocieri separate."Uniunea este importanta si vom negocia doar impreuna, nu vom negocia separat si nu vom negocia sectorial. Se va negocia totul la pachet de catre echipa stabilita de noi. Aceasta uniune este deosebit de importanta si va da greutate negocierilor din partea noastra, care credem ca pot fi duse la un bun sfarsit", a explicat presedintele roman.Intrebat de un jurnalist despre posibilitatea ca Marea Britanie sa insiste ca negocierile pentru Brexit si pentru raporturile UE-UK sa inceapa simultan, el a raspuns ca "nu suntem dispusi sa incepem simultan negocierile pe iesire si pe relatia ulterioara"."Deci nu, nu suntem dispusi la niciun compromis aici. Este clar, noi am decis sa negociem asa. Trebuie sa vedem lucrurile aici un pic intr-o perspectiva foarte realista. Noi vrem sa ramanem parteneri buni cu Marea Britanie, vrem sa construim o relatie cat se poate de buna. Insa aceasta situatie de Brexit nu s-a ivit fiindca asa ne-am inteles. Este o decizie unilaterala a Marii Britanii si trebuie negociata in asa fel incat Uniunea sa nu piarda de aici", a mai spus pe acest subiect Iohannis.