Iohannis: Nu e vorba de o nota de plata pentru Marea Britanie, ci de angajamente financiare. Toata lumea se asteapta sa si le respecte

Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, dupa incheirea lucrarilor Consiliului European de la Bruxelles, ca liderii europeni se asteapta ca Marea Britanie sa-si respecte angajamentele financiare asumate inaintea Brexit-ului, Iohannis precizand ca aceasta nu este "o nota de plata" pe care ar trebui britanicii sa o achite inainte sa paraseasca Uniunea Europeana, potrivit News.ro.





Klaus Iohannis a precizat ca principiile care vor sta la baza negocierii iesirii Regatului Unit din UE au fost adoptate unanim de liderii europeni prezenti la Bruxelles.





"Abordarea de la inceput a ramas: prima data oamenii, dupa aceea banii. Sunt foarte bucuros ca asa apare si in liniile directoare care au fost azi aprobate in unanimitate. Primul lucru care va fi negociat este soarta oamenilor. In cazul nostru, soarta romanilor care muncesc si traiesc in Marea Britanie. Pentru noi este foarte important ca negocierea sa se faca la modul cel mai serios, sa se faca repede si sa fie o negociere exhaustiva, adica sa se discute si sa se clarifice toate aspectele. Nu numai resedinta, loc de munca, ci inclusiv lucruri precum este pensia pentru ca sunt in Europa milioane de oameni care s-au bazat ca-si pot stabili resedinta oriunde in Uniune", a declarat presedintele Iohannis.





In ce priveste chestiunea financiata, liderii europeni au convenit sa solicite Marii Britanii sa-si respecte angajamentele luate deja.

"De cand s-a discutat despre Brexit, s-a pus un pic gresit problema. Foarte multi au vorbit despre nota de plata pentru Marea Britanie. Nu este vorba de nicio nota de plata, de nicio amenda pe care trebuie sa o plateasca, insa este vorba de angajamente financiare luate inaintea declansarii Brexitului si toata lumea se asteapta ca Marea Britanie sa respecte aceste angajamente. Vorbim despre banii negociati, prinsi in buget si care pentru Romania se reflecta in fonduri de coeziune, pe politica agrara s.a.m.d.", a explicat Iohannis.