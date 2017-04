Iohannis, la Bruxelles: Guvernul trebuie sa-si faca mai bine temele in privinta gazduirii Agentiei Europene a Medicamentului

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca Guvernul trebuie sa-si faca mai bine "temele" in ceea ce priveste gazduirea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), informeaza Agerpres.





"Statele interesate trebuie sa vina cu oferte foarte concrete si aici cred ca mai avem de lucru, Guvernul trebuie sa-si faca temele mai bine si eu evaluez ca pana la sfarsitul anului vom avea primele concluzii pe relocarea agentiilor. Astept de la Guvern sa-si faca temele, sa propuna un sediu, sa propuna conditii financiare, tot ce trebuie pentru a fi o tara atractiva pentru agentie", a spus Iohannis la Bruxelles, intrebat daca la reuniunea Consiliului European se va discuta despre criteriile de eligibilitate pentru agentiile europene, Romania fiind interesata de Agentia Europeana a Medicamentului.





Iohannis a sustinut ca la Consiliul European se vor discuta mai mult generalitati in ceea ce priveste agentiile.





Presedintele Klaus Iohannis participa sambata la reuniunea speciala a Consiliului European de la Bruxelles, unde se discuta despre Brexit.





Agentia Europeana a Medicamentului a informat ca 21 de state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Romania, si-au manifestat interesul pentru a gazdui aceasta institutie, care va trebui sa isi gaseasca un nou sediu dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, a transmis Reuters.





EMA supervizeaza siguranta medicamentelor vandute in Uniunea Europeana, o piata de peste 500 de milioane de consumatori. Cu aproape 900 de angajati, un buget de 322 milioane de euro pe an si totodata capabila sa stranga anual 36.000 de experti la reuniunile sale, Agentia este cea mai mare institutie UE gazduita in prezent de Marea Britanie si o tinta atractiva pentru mai multe orase de pe continent.