300 de taximetristi au protestat la Cluj fata de "concurenta neloiala practicata de Uber"

Protestatarii au spus ca de la intrarea Uber pe piata clujeana comenzile lor au scazut cu 30% si ca isi doresc ca acest serviciu sa fie reglementat la fel ca taximetria clasica."Am iesit in strada impotriva concurentei neloiale practicata de Uber. Dorim ca Guvernul sa reglementeze aceasta platforma tehnologica astfel incat sa fie o concurenta loiala. Ei au un serviciu identic cu cel al taximetriei, adica transporta persoane din punctul A in punctul B, dar spun ca fac ride-sharing. Nu suntem de acord cu asa ceva. Soferii lor deja stau in standurile de taxi si ne sfideaza", a spus Ioan Pugna, vicepresedinte al Asociatei Taximetristilor Clujeni.Protestul a inceput la 10:00 si a durat doua ore.