Aglomeratie pe DN 1 la Comarnic, Sinaia si Busteni si la iesirea de pe autostrada A1 in DN7 Pitesti-Ramnicu Valcea

De asemenea, se circula ingreunat si pe DN 1 Ploiesti-Brasov, la Comarnic fiind o coloana de masini de 500 de metri, la Sinaia, coloana de 200 de metri, iar la Busteni s-a format o coloana de masini de 350 de metri.La ora transmiterii acestei stiri, nu sunt drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia intrerupta din cauza unor evenimente rutiere.Traficul a fost ingreunat mai mult timp pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin - Orsova, la kilometrul 345, in zona localitatii Gura Vaii, unde s-a circulat pe un fir alternativ, pana dupa ora 11.00, in urma unui accident in care au fost implicate patru masini, trei persoane ranite fiind transportate la spital.Pe DN 1E, intre kilometrii 17 - Cabana Aviatorilor si 21 - Rasnov, Motel Acapulco, in judetul Brasov, circulatia rutiera este intrerupta sambata si duminica, intre orele 08.00 si 20.00, pentru desfasurarea Campionatului National de Viteza in Coasta.Centrul Infotrafic a precizat ca, din cauza cetii dense, sunt inchise porturile Constanta Nord, Constanta Sud-Agigea si Midia.