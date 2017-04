Consiliul Superior al Magistraturii vrea ca presedintele sa nu mai poata refuza propunerile pentru conducerea Parchetului General, DNA, DIICOT si a instantei supreme

CSM a inaintat Ministerului Justitiei propunerile privind proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a Legii 304/2004 privind organizarea judiciara si a Legii 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, anunta Agerpres.Unul dintre amendamentele aduse de CSM este cel care prevede ca Presedintele Romaniei nu poate refuza propunerile formulate pentru numirea in functie a presedintelui si vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Consiliul eliminand sintagma "decat motivat, aducand la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii"."Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 'Art. 53 - (1) Presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care au functionat la aceasta instanta cel putin 2 ani, nu au fost sanctionati disciplinar si nu au avut abateri de la codul deontologic'. (2) Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functiile de conducere prevazute la alin. (1)", se arata in propunerea Consiliului.In cazul functiilor de conducere pentru PICCJ, DNA si DIICOT, propunerile ar urma sa fie facute de CSM si avizate de Ministerul Justitie si nu invers, cum prevede legea in acest moment: "Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 'Art. 54 - (1) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si adjunctii acestora sunt numiti de Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul ministrului justitiei, dintre procurorii care au o vechime minima de 18 ani in functia de judecator sau procuror, nu au fost sanctionati disciplinar si nu au avut abateri de la Codul deontologic. Numirea se face pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data. (...)'. (3) Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functiile de conducere prevazute la alineatul 1."O alta propunere a CSM vizeaza posibilitatea participarii la concursurile de promovare in functia de judecator la ICCJ, aratand ca ar trebui sa fie necesara o vechime de cel putin 18 ani in functia de judecator sau procuror, marind cu trei ani perioada propusa de Ministerul Justitiei."La articolul 52, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: '(3) Pot participa la concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie judecatorii si procurorii care au cel putin gradul de curte de apel sau parchet de pe langa curtea de apel, care au indeplinit efectiv cel putin 3 ani functia de judecator la curtea de apel sau de procuror la parchetul de pe langa curtea de apel ori la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, inclusiv la Directia Nationala Anticoruptie sau Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, au obtinut calificativul 'foarte bine' la ultimele 3 evaluari, nu au fost niciodata sanctionati disciplinar, nu au avut abateri de la codul deontologic si au o vechime efectiva in functia de judecator sau procuror de cel putin 18 ani", se arata in articolul propus de CSM.CSM mai propune ca numirile in functie a adjunctilor procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel, prim-procurorului parchetului de pe langa tribunal, prim-procurorului parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie sau prim-procurorului parchetului de pe langa judecatorie sa nu se mai faca prin concurs sau examen organizat.Totodata, Consiliul propune desfiintarea instantelor militare si reorganizarea parchetelor militare: "Comisia (CSM-n.r.) propune desfiintarea instantelor militare si reorganizarea parchetelor militare, sens in care in cuprinsul dispozitiilor finale si tranzitorii ale legii de modificare si completare se propune urmatoarea dispozitie: 'In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, instantele militare se desfiinteaza, iar parchetele militare se reorganizeaza ca structuri in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, parchetelor de pe langa curtile de apel si parchetelor de pe langa tribunale'. In mod corespunzator acestei propuneri, este necesara modificarea dispozitiilor legale referitoare la instantele militare si parchetele militare, respectiv judecatorii militari si procurorii militari", se arata in propunerea CSM.