Minivacanta de 1 mai: vreme in general calda, cu temperaturi de pana la 28 de grade in Capitala, mai scazute la munte, unde vor fi ploi si intensificari ale vantului 

Incepand de sambata dimineata, vremea se va raci in regiunile vestice si nord-vestice, unde temperaturile vor scadea semnificativ, cerul va fi noros si va ploua pe arii extinse, in partea de sud si sud-est probabilitatea pentru astfel de fenomene fiind redusa.





Maximele se vor situa intre 12 si 25 de grade, iar minimele din noaptea de sambata spre duminica vor fi cuprinse intre 5 si 13 grade.





Duminica, temperaturile vor continua sa scada, iar vremea va deveni racoroasa, in special in partea de vest a tarii. Pe parcursul zilei vor fi innorari si va ploua pe arii extinse, exceptie facand zonele estice si sud-vestice, unde ploile vor fi izolate. Temperaturile maxime se vor incadra intre 8 si 19 grade, mai ridicate in Moldova, Baragan si in vestul Dobrogei, unde temperaturile vor atinge si 20-21 de grade.





Pe timpul noptii de duminica spre luni, temperaturile vor fi cuprinse intre 4 si 11 grade.





Luni, de 1 mai, vremea va fi frumoasa, iar cerul va fi variabil, cu innorari in prima parte a zilei doar in partea de nord a tarii. Averse vor fi slabe cantitativ si doar pe arii restranse, iar vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe crestele montane.





In Bucuresti, sambata vremea va fi frumoasa, temperaturile ajungand la 28 de grade. In noaptea de sambata spre duminica vor fi averse insotite de descarcari electrice si intensificari ale vantului, iar duminica vremea va fi racoroasa, maxima ajungand la 17 grade. Luni, vremea va fi predominant frumoasa, cu un cer variabil si o maxima de 21 de grade.





La munte, vor fi manifestari de instabilitate, iar valorile termice, incepand de sambata, vor fi in scadere, iar la altitudini de peste 1.800 de metri, precipitatiile vor fi mixte.





Pe litoral, vremea va fi in general frumoasa, cu cer variabil si probabilitate redusa de ploaie, iar maximele se vor incadra intre 14 si 24 de grade, minimele vor fi intre 9 si 11 grade, iar apa marii va avea in jur de 12 grade.

In minivacanta de 1 mai, vremea va fi in general calda, cu temperaturi de pana la 28 de grade in Bucuresti, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), potrivit news.ro . Temperaturile vor fi mai scazute la munte, unde vor fi ploi insemnate si intensificari ale vantului, iar pe litoral, vremea va fi frumoasa, cu posibilitate redusa de ploaie.