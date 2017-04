Presedintele Iohannis participa sambata la Consiliul European dedicat Brexit-ului

Presedintele Klaus Iohannis participa sambata la reuniunea Consilului European, in format 27, pe tema Brexit-ului, urmand sa sustina protejarea drepturilor si intereselor cetatenilor romani din Marea Britanie, potrivit news.ro.

Conform programului, Klaus Iohannis va participa la ora 13.30 (ora Romaniei) la reuniunea Consiliului European cu presedintele Parlamentului European, la ora 14.15 urmand sa aiba loc dejunul de lucru al sefilor de stat si de Guvern. In jurul orei 16 este asteptata conferinta de presa a presedintelui Consiliului European Donald Tusk si a presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker.





Purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi, a prezentat vineri principalele teme pe care le va sustine presedintele la Bruxelles.





"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, se va afla la Bruxelles, unde va participa la reuniunea speciala a Consiliului European in format UE 27. Aceasta reuniune este prilejuita de faptul ca Marea Britanie a notificat in legatura cu dorinta de a parasi Uniunea Europeana, conform articolului 50 al Tratatului UE", a declarat Madalina Dobrovolschi, la Palatul Cotroceni, precizand ca la aceasta reuniune se va incerca gasirea unui mandat general de negociere in privinta Brexit.





Printre principalele elemente pe care le va sustine presedintele Klaus Iohannis la reuniunea de la Bruxelles dedicata Brexit-ului, Dobrovolschi a enumerat mentinerea unitatii celor 27 de state membre ale UE in procesul de negociere, diminuarea pe cat posibil a efectelor negative ale iesirii Marii Britanii din Uniune, mentinerea integritatii pietei unice si asigurarea unui acces egal si nediscriminatoriu la aceasta pentru companiile si cetatenii din toate statele membre.





De asemenea, Klaus Iohannis va insista pentru o abordare graduala a negocierilor, prima etapa fiind axata pe ajungerea la un acord privind retragerea Marii Britanii din UE, urmata apoi de negocieri privind viitorul relatiilor dintre aceasta tara si Uniune.





"Pentru Romania, obiectivul principal in negocieri este protejarea drepturilor si intereselor cetatenilor romani din Marea Britanie dupa Brexit", a precizat Madalina Dobrovolschi.