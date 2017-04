MS: Trendul descendent al acoperirii vaccinale reprezinta una dintre cele mai stringente problemele de sanatate publica cu care se confrunta Romania in prezent

Comunicatul Ministerului Sanatatii:

96% au fost confirmate la persoane nevaccinate

sunt prea mici pentru a fi vaccinati

"Trendul descendent inregistrat de acoperirea vaccinala impotriva principalelor boli transmisibile, prevenibile prin vaccinare, reprezinta una dintre cele mai stringente problemele de sanatate publica cu care se confrunta Romania in prezent", atrage atentia ministerul., atrage atentiaVaccinarea s-a dovedit a fi una dintre cele mai eficiente masuri de preventie a unor boli infectioase cu un impact negativ major asupra sanatatii publice, spun specialistii. De aceea, mentinerea unei acoperiri vaccinale optimale ar trebui sa fie o prioritate pentru toate sistemele de sanatate, in vederea prevenirii reaparitiei unor epidemii de boli transmisibile, ce au fost eliminate aproape in totalitate datorita vaccinurilor.In perioada 2012-2015, vaccinurile au prevenit peste 5 milioane de decese, pe glob. Aceasta realizare se datoreaza si progresului tehnologic din ultimele doua decenii, care a facut posibila dezvoltarea de noi tipuri de vaccinuri, cat si imbunatatirea programelor de imunizare, in intreaga lume. [1] Trendul descendent inregistrat de acoperirea vaccinala impotriva principalelor boli transmisibile, prevenibile prin vaccinare, reprezinta una dintre cele mai stringente problemele de sanatate publica cu care se confrunta Romania in prezent. Actuala, care a izbucnit in februarie 2016 si a condus pana in acest moment la [2] , a aparut pe fondul unei, in ultimii ani, aDintre cele aproape, confirmate de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile,din cazuri au fost inregistrate la(rujeola-rubeola-oreion), in timp ce(au primit ambele doze). [4] De altfel,din totaluls-au petrecut la, care- administrarea primei doze de vaccin RRO se face incepand cu varsta de 1 an. [5] Organizatia Mondiala a Sanatatii subliniaza importanta vaccinarii, atat in scopul imunizarii fiecarei persoane care beneficiaza de vaccin, cat si in scopul construirii unei bariere de protectie si pentru persoanele din jurul celor vaccinate:- copii mai mici de varsta care inca nu pot fi vaccinati;- colegi sau alti copii care sunt alergici la vaccin;- bunici cu sistemul imunitar slabit;In plus, cea mai buna metoda de a proteja adultii in varsta impotriva pneumoniei este prin vaccinarea copiilor pentru gripa si infectii cu pneumococ. Totodata, prin scaderea ratei pneumoniei si a meningitei, vaccinul ajuta si in reducerea utilizarii de antibiotice si, prin urmare, limiteaza raspandirea rezistentei la antibiotice. [6] De asemenea, specialistii atrag atentia asupraimpotriva bolilor prevenibile prin vaccinare. De exemplu, unele dintre aceste afectiuni, asa cum este tusea convulsiva, sunt mai periculoase daca apar in primele luni de viata, in timp ce altele, inclusiv rujeola, tetanosul si difteria pot fi fatale la orice varsta. [7] Prin urmare, in cazul in care vaccinarea nu s-a facut la momentul recomandat, Organizatia Mondiala a Sanatatii evidentiaza importanta recuperarii vaccinurilor neefectuate, pentru a obtine protectia impotriva unor boli transmisibile prevenibile prin vaccinare, care pot avea consecinte grave si pot pune in pericol viata.Administrarea vaccinurilor a condus, de-a lungul timpului, la scaderea incidentei unui numar mare de boli care reprezentau o amenintare majora pentru sanatate in Regiunea Europeana si la salvarea a milioane de vieti. [8] Daca luam ca exemplu cazul, in 1960, datorita introducerii vaccinarii antidifterice in tara noastra, s-a inregistrat o scadere foarte mare a incidentei bolii. Ultimele cinci cazuri de difterie din Romania au fost inregistrate in 1989. [9] In ceea ce priveste, in Romania au existat mai multe perioade endemice, insa, datorita vaccinarii, ultimul caz a fost inregistrat in 1992, la un copil care nu fusese niciodata vaccinat. [10] Pe plan global, incidenta poliomielitei a scazut cu aproape 99% din 1988, de la aproximativ 350.000 de cazuri la doar 37 in 2016, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii. [11] In prezent, in doar trei tari din lume, Pakistan, Afghanistan si Nigeria, se mai inregistreaza poliomielita, mai arata datele.Sise afla pe lista bolilor care au fost eradicate prin vaccin, printr-o campanie globala de vaccinare si supraveghere, ultimul caz fiind raportat in 1980. [12] Conferintaeste organizata in cadrul, sub Inaltul Patronaj al, de catresi de catre- Comisia pentru Sanatate Publica a Senatului Romaniei si Comisia pentru Sanatate si Familie a Camerei Deputatilor.Evenimentul reuneste experti romani si europeni in domeniul sanatatii pentru a analiza contextul actual intern, caracterizat de epidemia de rujeola si scaderea continua a ratei vaccinarii si pentru a identifica solutii impotriva acestui fenomen, in vederea asigurarii unui nivel optim recomandat al acoperirii vaccinale.Saptamana Europeana a Imunizarii se desfasoara in perioada 24-30 aprilie 2017, in Regiunea Europeana a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, cu scopul de a imbunatati gradul de constientizare cu privire la importanta imunizarii si de a sublinia necesitatea cresterii ratei de vaccinare pentru asigurarea protectiei optime impotriva unor boli infectioase grave, prevenibile prin vaccinare. Romania se alatura tarilor membre ale Regiunii Europene a OMS, care desfasoara activitati dedicate acestei initiative, sustinand mesajul campaniei "Vaccinurile sunt eficiente" si punctand importanta cresterii acoperirii vaccinale pentru protejarea sanatatii populatiei."