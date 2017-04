FOTO VIDEO Minivacanta de 1 Mai: Gara de Nord, neincapatoare vineri, iar trenurile arhipline, in conditiile in care studentii au gratuitate si elevii reducere de 50% la bilete

In Gara de Nord a fost vineri aglomeratie inca de la primele ore ale diminetii, relateaza Digi24 . Nu a mai ramas niciun loc in trenurile care duc spre mare. Pentru ca situatia era de asteptat, CFR a anuntat inca de zilele trecute ca a suplimentat cu 8.000 de locuri trenurile care merg spre litoral. Insa si acestea s-au dovedit a fi prea putine. Inca de dimineata vagoanele au fost arhipline si s-au mai vandut doar locuri in picioare.Potrivit Digi24, reprezentantii CFR au precizat ca in functie de cum decurge aceasta zi, trenurile spre litoral ar putea fi suplimentate si in zilele urmatoare. Extrem de aglomerate sunt si trenurile care leaga celelalte orase de litoral, precum Iasi si Arad.Numarul celor care aleg trenul ca mijloc de transport a crescut in aceste zile cu 30-40%, relateaza si Stirile ProTv . Pretul unui bilet pentru un adult este de 60 de lei, in timp ce studentii au gratuitate, iar elevii au reducere de 50%, biletul fiind 30 de lei pentru elevi, pentru ruta Bucuresti-litoral.Sursa foto: Cristian Andrei Iosif