Peste 230 de cazuri de rujeola si un deces, in ultima saptamana

Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, in ultima saptamana au fost raportate alte 238 de cazuri de rujeola si un deces.Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana in 28 aprilie , de la debutul epidemiei, este de 5.119, din care 23 de decese. Sapte dintre decese s-au inregistrat in judetul Timis, cate 5 in Arad si Dolj, 3 in Caras Severin si cate un caz in Bucuresti si in judetele Calarasi si Satu Mare.Cele 5.119 cazuri au fost raportate in 38 de judete, cele mai multe in Caras Severin - 965, Timis - 950, Arad - 837, Mures - 350, Dolj - 343, Calarasi - 178, Satu Mare - 170, Sibiu -170, Alba - 135, Bistrita Nasaud - 129, Hunedoara - 127 si Brasov - 114, restul judetelor avand intre unul si 99 de cazuri.Din totalul celor 5.119 de pacienti, 4.934 nu au fost vaccinati niciodata, a mai precizat sursa citata.