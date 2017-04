Vasul cargo implicat in coliziunea cu o nava rusa de spionaj a revenit in Portul Midia pentru verificari

Potrivit autoritatilor portuare, nava Youzarsif H, pavilion Togo, a revenit in Portul Midia, de unde plecase in urma cu doua zile spre Iordania. Animalele transportate urmeaza sa fie descarcate si urcate apoi pe o alta nava pentru a ajunge la destinatie, iar vasul cargo Youzarsif H urmeaza sa fie verificat pentru a se stabili daca a suferit avarii in urma coliziunii cu nava ruseasca de spionaj.Vasul, care transporta oi, urma sa ajunga la Aqaba (Iordania) pe 3 mai. Coliziunea, care a avut loc la 29 de kilometri distanta de orasul Kilyos, pe coasta Marii Negre, la nord de Istanbul, a fost provocata de ceata densa si de vizibilitatea redusa, a anuntat agentia turca de transport naval GAC, citata de Hurriyet.Vasul de spionaj rus Liman, construit in anii '70, s-a scufundat. Toti cei 78 de membri ai echipajului au fost salvati.O ancheta pentru stabilirea cauzei exacte a coliziunii a fost deschisa, a mai anuntat ministrul turc al Transporturilor, Ahmet Arslan. "Sunt avarii usoare pe cargobot. Sunt la prova vasului, insa nimic care sa o impiedice sa navigheze", a precizat demnitarul turc.Nava sub pavilion Togo are 81 de metri lungime, o capacitate de 2.418 tone si a fost construita in 1977.