Ministrul Sanatatii: Sunt farmacii care vand angro distribuitorilor, nu m-am gandit niciodata ca se poate face asa ceva

"Nici nu am putut sa ma gandesc ca o farmacie poate sa vanda angro catre un depozit, care se stie clar ca trimite la export paralel intracomunitar, lucru care nu este interzis, dar este interzis farmaciei prin lege sa vanda depozitelor. Exista caz concret, in urma cu trei-patru saptamani am decis ridicarea autorizatiei de functionare pentru un depozit, iar farmaciei i s-a aplicat amenda maxima, de 2.000 de lei", a spus ministrul Florian Bodog, la Forumul National al Pacientilor.Ministrul Sanatatii a precizat ca legislatia va fi modificata, pentru ca in astfel de cazuri sa poata fi ridicata autorizatia si farmaciei, asa cum se intampla acum in cazul depozitului, iar exportul paralel de medicamente va fi blocat.Florian Bodog a adaugat ca legislatia nu permite farmaciilor sa faca export sau distributie angro de medicamente."Noi nu vrem sa permitem farmaciei sa faca distibutie angro. La momentul de fata, nu are dreptul sa vanda angro nici macar in tara. Sigur ca sunt farmacii in aceeasi societate cu depozitele si noi avem aceasta temere ca asa se desfasoara comertul angro. Insa, impreuna cu Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, cautam solutia legislativa in asa fel incat sa nu permita nici chiar o interpretare in acest sens. Oricum, ceea ce va pot spune este ca legislatia, in momentul de fata, nu permite, si nici dupa aparitia acestui proiect legislativ nu va permite, ca farmaciile sa vanda angro", a mai spus ministrul Sanatatii, raspunzand unei intrebari puse la Forumul National al Pacientilor.Marius Tanase, consilier la Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, a precizat ca au fost identificate, de-a lungul timpului, cazuri in care unii distribuitori isi procura marfa din farmacie, ei fiind pedepsiti conform procedurilor legale."Farmaciile nu au voie sa vanda decat populatiei. Au fost mai multe cazuri pe care le-am identificat. Sunt mai multi pe care i-am identificat ca avand preponderent activitate de export paralel si ii supraveghem. Ei trebuie sa distribuie in principal pacientilor de pe teritoriul Romaniei. Sunt 450 de distribuitori autorizati in Romania", a precizat Marius Tanase.