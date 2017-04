Armata poloneza a numit un batalion "Regele Carol al II-lea al Romaniei"

Brigada Mecanizata 17 "Wielkopolska" este urmasa Regimentului polonez de infanterie 57, care a primit in anul 1937 numele "Regele Carol al II-lea al Romaniei", potrivit sursei citate."Custodele Coroanei romane a primit cu mandrie si cu gratitudine propunerea oficialilor polonezi, considerand ca aceasta nobila initiativa contribuie la aprofundarea relatiilor bilaterale romano-poloneze, pe dimensiunea de aparare si de securitate nationala, ca si in perspectiva europeana comuna a tarilor noastre", se arata in acest comunicat.