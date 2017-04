Ungaria: Un avion de pasageri al TAROM, interceptat de avioane militare in spatiul aerian ungar / TAROM: "Nu s-au putut stabili comunicatiile cu solul, desi comandantul navei a fost receptionat atat de alte statii de la sol (din alte state), cat si de catre pilotul militar"

Articol actualizat

Avionul de pasageri, un model Boeing-737, efectua un zbor de la Munchen (Germania) catre Sibiu (Romania). El a intrat in spatiul aerian ungar vineri la ora locala 11:18 (09:18 GMT) mentinandu-si culoarul de zbor, dar nu a reusit sa stabileasca legatura cu controlul de trafic aerian civil din Ungaria.La scurt timp, Centrul pentru operatiuni aeriene combinate al NATO a alertat avioanele militare Gripen (de productie suedeza) din cadrul fortelor armate ungare, care au identificat avionul si l-au escortat pana la frontiera ungaro-romana.In urma interceptarii sale de catre avioanele militare ungare, aparatul Boeing-737 a stabilit contactul cu controlul de trafic aerian la ora locala 11:36 (09:36 GMT), a adaugat ministerul citat.Potrivit informatiilor de pe site-ul Flightradar24.com, zborul Munchen-Sibiu era operat de compania romana de transport aerian TAROM.Din cauza nerealizarii comunicarii intre sol, in spatiul aerian al Ungariei, si aeronava TAROM, care efectua zborul Munchen Sibiu Bucuresti (ROT 316), autoritatile din acest stat au decis ridicarea unui avion militar pentru escorta. Comandantul aeronavei TAROM a fost receptionat atat de alte statii de la sol (din alte state), cat si de catre pilotul militar.Avand in vedere reglementarile internationale in vigoare, autoritatile ungare au decis ridicarea acestui avion pentru realizarea unui control vizual cu pilotii TAROM, dupa care avionul militar s-a intors la baza.Pasagerii TAROM nu au fost niciun moment in pericol, fiind o procedura standard.Cauza nerealizarii comunicatiei dintre aeronava si sol se investigheaza in acest moment, atat de autoritatile din Romania, cat si din Ungaria.