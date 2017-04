Madalina Dobrovolschi, despre invitarea lui Liviu Dragnea la o receptie la Cotroceni: S-a optat pentru o lista extinsa

Aceasta a fost intrebata, intr-o conferinta de presa, de ce a fost invitat Liviu Dragnea la receptia organizata cu prilejul Zilei Europei."(...) de aceasta data, s-a optat pentru o lista extinsa care sa satisfaca un principiu, o reprezentare cat mai larga atat la nivelul institutiilor statului, cat si in alte zone din ceea ce inseamna societatea romaneasca, cultura, educatie, sanatate, economie, o sa vedeti ca va fi foarte multa lume si va asigur ca aceasta curte a Palatului Cotroceni este suficient de mare pentru a gazdui pe toata lumea", a raspuns aceasta.Liviu Dragnea a anuntat, in urma cu o zi, ca a primit o invitatie la Palatul Cotroceni."Am primit o invitatie la Cotroceni cred ca atunci (9 mai - n.r.) sau cand vine domnul Juncker (...) Am primit, am vazut-o la cabinet (...) Nu l-am intrebat pe Calin (daca a primit si el - n. r.). Dar eu am primit, am primit", a declarat Liviu Dragnea, citat de news.ro.Liviu Dragnea nu a fost invitat anul trecut la parada militara si la receptia oferita de presedintele Klaus Iohannis cu ocazia Zilei Nationale de 1 Decembrie din cauza problemelor penale pe care le are liderul PSD.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, legat de decizia de a nu invita la parada militara si la receptia organizate de 1 Decembrie "persoane cu probleme penale", ca de Ziua Nationala trebuie date semnale puternice ca la varful statului se promoveaza curatenia in politica. El a mai spus ca nevinovatia este un principiu pe care cu totii il respectam, dar ca politicienii care au probleme cu justitia, vinovati sau nu, trebuie sa faca un pas inapoi pana isi rezolva aceste probleme."Este Ziua Nationala, o zi dedicata unor manifestari foarte vizibile, care vor sa sublinieze caracterul statului roman de stat unitar, de stat de drept, de stat european, de stat membru NATO. Noi, prin manifestarile de 1 Decembrie, nu dorim doar sa omagiem trecutul, ci si sa creionam viitorul Romaniei. Viitorul Romaniei se bazeaza pe respectarea valorilor Uniunii Europene, pe valorile NATO si toate acestea au un punct comun foarte puternic: statul de drept. Si atunci, cred ca este bine sa dam semnale puternice, lesne de inteles, si de cetateanul simplu, si de diplomatul titrat, ca de la varful statului se promoveaza curatenia politica", a declarat presedintele, raspunzand unei intrebari legate de decizia sa de a nu invita 'persoane cu probleme penale' la parada militara si la receptia organizata la Palatul Cotroceni, de Ziua Nationala a Romaniei.Presedintele a spus ca "aceasta nevinovatie este un principiu pe care cu totii il respectam, dar politicienii care au probleme cu justitia, vinovati sau nu, fac un pas inapoi pana isi rezolva problemele". Iohannis a precizat ca "la varful politicii" actioneaza si alte criterii decat cel privind prezumptia de nevinovatie."Este o cutuma in toate statele democratice din Europa, din zona Nord-Atlantica, ca politicienii care au probleme de rezolvat cu justitia, indiferent ca sunt vinovati sau nevinovati, fac un pas inapoi pana cand isi rezolva problemele, dupa care, daca trece un anumit timp, pot reveni in prim-planul politicii. La noi aceasta cutuma inca nu este bine cunoscuta si nu este bine respectata. Pentru a acoperi aceasta lacuna cutumiara, am hotarat sa fac invitatiile asa cum bine stiti", a explicat presedintele.