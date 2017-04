Secretar de stat: Se lucreaza la o lege a lobby-ului, in prezent exista teama ca se interpreteaza ca trafic de influenta

Prezent, vineri, la Ploiesti, unde a participat la un eveniment organizat de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii, secretarul de stat din Ministerul pentru Mediul de afaceri Ilan Laufer a afirmat ca este in lucru un proiect al legii lobby-ului, care isi propune sa ajute mediul de afaceri sa se dezvolte."Se lucreaza in acest moment si la legea lobby-ului care trebuie sa vina sa reglementeze relatia dintre mediul privat, as spune, si autoritatile statului, in sensul in care ea ne va ajuta sa avem o dezvoltare mai buna", a anuntat Laufer.El a precizat ca exista o teama ca relatiile dintre mediul de afaceri si oficialii din institutiile publice pot fi interpretate drept trafic de influenta, fapt care se intampla in multe situatii in prezent, conform reprezentantului Ministerului pentru Mediul de Afaceri, iar viitoarea lege va reglementa clar atributiile celor care fac lobby."Astazi este foarte greu de pe pozitia unui privat sa te duci si sa discuti cu un oficial public, care reprezinta o autoritate centrala sau locala pentru a initia un proiect. Inclusiv daca este de interes public, lucrul asta se poate interpreta si, de foarte multe ori, se interpreteaza ca trafic de influenta ceea ce este o teama pentru toti cei care sunt implicati in acest sens. Legea lobby-ului trebuie sa reglementeze foarte clar (...), sa gasim fix care sunt acele limite si care trebuie sa fie descrierea lobbyst-ului incat lucrurile sa fie extrem de transparente, iar atributiile celui care face lobby sa fie foarte bine definite ca sa nu aiba loc niciun el de interpretare", a mai sus Laufer.