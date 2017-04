Politia avertizeaza ca traficul s-ar putea aglomera pe DN1 si A2 si recomanda rute alternative

- catre Brasov, DN1A Ploiesti - Valenii de Munte - Cheia - Sacele;

- catre Sinaia, DN7 Bucuresti - Baldana, DN 71 Baldana - Targoviste - Fieni - Sinaia.

- in zona Bran - Moeciu se poate ajunge pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, DN73 Pitesti - Brasov, mult mai usor decat pe traseul DN1 Bucuresti - Ploiesti - Predeal - DN73A Predeal - Rasnov - DN73 Rasnov - Bran - Moeciu.

Desi deocamdata "nu sunt anuntate probleme majore in ceea ce priveste fluenta circulatiei rutiere pe drumurile nationale importante si autostrazi", este posibil ca in urmatoarele ore "traficul rutier sa se intensifice, ca urmare a plecarii multor automobilisti in minivacanta de 1 Mai", potrivit unui comunicat publicat de centrul infotrafic.Pentru evitarea aglomeratiei de pe DN1, daca va fi cazul, pot fi utilizate variante alternative:In ceea ce priveste drumul catre mare (pe Autostrada Soarelui), un punct in care poate sa apara aglomeratie in orele urmatoare este statia de taxare de pe A2 (la Fetesti).Pentru evitarea situatiilor neplacute cauzate de numarul mare de automobilisti care doresc sa plateasca taxa respectiva la casele statiei, in sistem cash, recomandam ca plata sa se faca prin sistemele electronice. In acest sens, precizam ca taxa se poate plati si prin SMS, de pe telefonul mobil, la numarul 7577, sau la benzinariile de pe autostrada, recomanda Infotrafic.Un amanunt important de care automobilistii trebuie sa tina seama il reprezinta faptul ca se poate trece prin statie liber, cu conditia ca taxa sa fie platita ulterior, pana a doua zi, la ora 24.