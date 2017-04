Eurobarometru: Apartenenta la UE este considerata un lucru bun de catre tot mai multi europeni. 54% din romanii chestionati sustin apartenenta la UE

Eurobarometrul a fost realizat pe un esantion de 27.901 persoane (1.033 in Romania), prin interviuri fata-in-fata in perioada 18-27.03.2017. Datele complete, aici.

Pentru un numar tot mai mare de cetateni apartenenta la UE este un lucru bun, conform celui mai recent Eurobarometru - studiul ce vizeaza atitudinile europenilor facut la solicitarea Parlamentului European. Conform datelor Eurobarometrului publicat vineri, cifrele s-au intors practic la nivelul anterior crizei incepute in 2007."Rezultatele sondajului Parlamentului European referitor la atitudinile cetatenilor fata de Uniunea Europeana sunt, pentru prima data de la inceputul crizei din 2007, foarte incurajatoare. Acestea releva faptul ca cetatenii europeni se asteapta ca Uniunea Europeana sa raspunda cu o singura voce temerilor mari legate de recentele evenimente internationale care au transformat lumea intr-un loc mai nesigur si mai periculos", a declarat Antonio Tajani, Presedintele Parlamentului European.Sondajul, comandat de Parlamentul European si publicat vineri, arata ca 57% dintre europeni considera ca apartenenta tarii lor la UE este un lucru bun, in crestere cu 4 puncte procentuale fata de sondajul din septembrie 2016 si aproape la acelasi nivel ca in 2007 (58%), inainte de inceperea crizei financiare si economice.Conform datelor,Reactionand la ultimele evenimente geopolitice, 73% din respondenti prefera gasirea unui raspuns comun de catre UE, si nu actiuni nationale individuale, la situatii precum: instabilitate tot mai mare din lumea araba (73% in UE, fata de 55% in Romania), cresterea influentei Rusiei (71% in UE, fata de 57% in Romania) si a Chinei (71% in UE, fata de 55% in Romania), Brexit (63% in UE, fata de 51% in Romania) sau alegerea lui Donald Trump (64% in UE, fata de 48% in Romania).O majoritate puternica cere, de asemenea, ca UE sa faca mai multe eforturi pentru a face fata provocarilor curente, cum ar fi lupta impotriva terorismului (80% in UE, 78% in Romania) si somajului (78% in UE, 78% in Romania), protectia mediului (75% in UE, 76% in Romania) si combaterea evaziunii fiscale (74% in UE, 79% in Romania).Un numar din ce in ce mai mare de europeni (43% in UE, 45% in Romania) considera ca vocile lor conteaza la nivel european, mai mult ca in orice alt an din 2007 pana in prezent, si cu 6 procente in plus fata de 2016. In cazul Romaniei, cresterea este de 7 procente fata de anul trecut. 63% dintre europeni, respectiv 48% dintre romani, considera ca vocea le este auzita la nivel national.In cele din urma, o majoritate coplesitoare a europenilor (84% in UE, 74% in Romania) sustin ca inegalitatile dintre clasele sociale sunt semnificative. O treime dintre ei cred ca pentru multi ani criza va continua.