In 23 de dosare de conflict de interese ar putea fi ceruta revizuirea, dupa ce Camera a modificat prevederi din Codul Penal

Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de Lege pentru modificarea articolelor 301 si 308 din Codul penal, prin care se desfiinteaza notiunea de conflict de interese pentru functionarii publici, aceasta fiind inlocuita cu sintagma "folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane".Daca legea va fi promulgata de presedintele Klaus Iohannis, persoanele care au fost condamnat pentru fapte ce au fost dezincriminate pot cere revizuirea condamnarilor primite. De asemenea, si persoanele care au fost trimise in judecata pentru acele fapte de conflict de interese dezincriminate prin legea adoptata in 25 aprilie ar putea cere retragerea acuzatiilor, in baza noilor prevederi din Codul penal, invocand legea penala mai favorabila.Potrivit Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in prezent sunt trei dosare in care s-au dat condamnari definitive pentru fapte de conflict de interese prevazute de articolul 301 din Codul penal si dezincriminate prin proiectul adoptat de Camera Deputatilor.In cele trei dosare au fost condamnati definitiv Carmen Simona Mocioi, fosta sefa a Comisiei Judetene de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Gorj, Simion Simi Iancu, fot primar al orasului Otelu Rosu, judetul Caras-Severin si Florin Liviu Dema, primarul comunei Simand, judetul Arad.Carmen Simona Mocioi a fost condamnata definitiv, in 2015, la un an de inchisoare cu suspendare, pentru sase fapte de conflict de interese, raportate la sintagma "a participat la luarea unei decizii" din prevederea articolului 301. Aceasta a fost gasita vinovata pentru ca, in calitate de sefa a Comisiei Judetene de Evaluare a Persoanelor cu Handicap Gorj, a participat la luarea deciziilor privind incadrarea in grad de handicap a mamei si socrilor sai, semnand certificatele de incadrare in grad de handicap si documentele de evaluare medicala, in baza carora acestia au primit indemnizatii lunare, buget complementar si indemnizatie de insotitor de pana la aproximativ 28.000 de lei lunar.Simion Simi Iancu, fost primar al orasului Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, a fost condamnat definitiv in 2016, la patru luni de inchisoare cu suspendare pentru conflict de interese, raportate la sintagma "pentru o alta persoana din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura" din prevederea articolului 301. Primarul a primit pedeapsa pentru ca, in 2010, a decis ca el sa poata inchiria o locuinta ANL dintre cele predate atunci Consiliului Local Otelu Rosu, in conditiile in care nu indeplinea conditiile legale, din partea primariei contractul fiind semnat, in locul acestuia, de contabilul sef, consilierul juridic si viceprimar.Primarul comunei Simand, Florin Liviu Dema, a fost condamnat definitiv in 2016, la sase luni de inchisoare cu suspendare, dupa ce a semnat un acord ca recunoaste fapta de conflict de interese de care este acuzat, raportat la sintagma "foloase de orice natura" din prevederea articolului 301. Dema a recunoscut ca a incheiat un contract de asistenta juridica intre Primaria Simand si un cabinet individual de avocatura pentru acordarea de consultanta, asistarea si reprezentarea comunei in fata instantelor si institutiilor publice, in schimbul unui onorariu de 6.000 de lei pe luna, in conditiile in care anterior fusese reprezentat de acelasi avocat intr-un dosar civil.In alte 20 de dosare au fost trimisi in judecata pentru conflict de interese primari, consilieri locali, directori de institutii publice si directori de scoli, iar daca vor fi promulgate modificarile aduse in Parlament Codului penal, prin care modalitati alternative de savarsire a infractiunii sunt dezincriminate, inculpatii care acum sunt in procedura de judecare pot cere revizuirea acuzatiilor.Este vorba de dosarele in care sunt judecati: Mirel Vasile Halalai, primarul orasului Teius, judetul Alba; Nicolae Mihail Anitei, fost primar al orasului Curtici, judetul Arad; Cristian Duica, fost primar al municipiului Rosiorii de Vede, judetul Teleorman; Valentin Marin Iacob, primar al comunei Hodac, judetul Mures; Magyari Vencel, fost consilier judetean in CJ Harghita; Ioan Maris, fost consilier local in Consiliul Local Bogdan Voda, judetul Maramures; Daniel Radoi, fost consilier local in CL Magurele, judetul Ilfov; Grigore Ioan Ilban, fost consilier local in CL Dragomiresti, judetul Maramures; Levente Istyan Szabo, fost consilier local in CL Odoreu, judetul Satu Mare; Hristu Cristian Dica, fost consilier local si viceprimar al comunei Vladesti, judetul Arges; Ion Ilie Hirtauca, fost consilier si viceprimar al comunei Copacele, judetul Caras-Severin; Gheorghe Spatacean, fost consilier local al comunei Cergau, judetul Alba; Dumitru Feier, fost consilier local si viceprimar al comunei Ceuasu de Campie, judetul Mures; Roman Buble, fost consilier local al CL Dobra, judetul Hunedoara; Alexandru Gruian, fost director al Centrului Multicultural 'Castrum' din Deva, judetul Hunedoara; Sanda Daniela Mercea, fost director la Agentia pentru Protectia Mediului Bihor; Nicolae Catalin Iosub, fost director al Directiei Tractiune din SNTFC "CFR Calatori"; Mihaela Irina Iamandi, fost director executiv in Primariei Ploiesti, la Directia Tehnic Investitii; Vladimir Bulat, consilier superior in Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National a Municipiului Bucuresti; Ion Georgescu, fost director al Scolii nr. 174 Constantin Brancusi din Bucuresti; Ion Frujina, fost director al Liceului Nichita Stanescu din Bucuresti.