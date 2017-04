Eurosfat 2017 - Perspectivele Romaniei in Uniunea Europeana dupa 10 ani de la aderare

Evenimentul se va desfășura pe parcursul unei zile, sub forma a 10 conferințe și diverse ateliere de lucru.Organizat de Europuls, Eurosfat 2017 se desfășoară într-un moment în care România trebuie să își definească prioritățile pentru Președinția Consiliului UE din 2019. La fel de important, anul 2017 marchează cea de-a 60-a aniversare a semnării Tratatului de la Roma și creării Comunității Economice Europene (CEE), evenimente care vor fi abordate în contextul forumului.Aflat sub înaltul patronaj al instituțiilor europene și beneficiind de parteneriate stabile cu instituții importante din România și din Europa, firme și reprezentanți ai societății civile, Eurosfat este cel mai mare forum anual de dezbateri pe teme de politică europeană. Printre invitați se numără comisari europeni, membri ai Parlamentului European și al României, politicieni de renume, experți, cercetători, profesori, jurnaliști, oameni de afaceri și cetățeni interesați din România și peste hotare. Participanții vor avea ocazia să dezbată cele mai relevante subiecte europene, să se angajeze într-un schimb de bune practici, să propună soluții pentru a contribui la crearea unei agende europene integrate prin punerea în valoare a unor subiecte de interes național.Forumul va fi deschis printr-o plenară dedicată Rolului României în lupta pentru o Europă unită la 10 ani de la aderare.Evenimentul are loc la Hotel Marriot.09:00 - 10:30Viitorul Europei și reducerea decalajelor prin transformare digitală - Sesiune plenară de deschidereVa fi disponibilă traducerea în limba engleză.Moderator: Bogdan Deleanu, Director EuropulsVorbitori: Andrus Ansip (VICEPREȘEDINTE PENTRU PIAȚA UNICĂ DIGITALĂ, Comisia Europeană), Leonard Orban (CONSILIER PREZIDENȚIAL, Departamentul Afaceri Europene, Președinția României)Co-organizatori: Repezentanța Comisiei Europene în RomâniaConstanța Ballroom10:30 - 11:00Pauză de cafea11:00 - 13:00Uniunea Europeană, în plină transformare digitală?Dezbaterea se va ține în limba engleză.Moderator: Laura Vișan, Expert afiliat EuropulsVorbitori: Maximilian Strotmann (MEMBRU AL CABINETULUI VICEPREȘEDINTEULUI COMISIEI EUROPENE PENTRU PIAȚA UNICĂ DIGITALĂ, ANDRUS ANSIP), Marta Poślad (DIRECTOR POLITICI PUBLICE Europa Centrală și de Est, Google), Damir Filipovic (Damir Filipovic, DIRECTOR POLITICA CONSUMATORILOR ȘI DIGITALIZĂRII COMPANIILOR, DigitalEurope), Dan Nechita (Smart Everything Everywhere), Victor Negrescu (Membru al Parlamentului European)Co-organizatori: Smart Everything Everywhere, PfizerConstanța Balloom11:00 - 13:00România - Rol cheie în viitorul Politicii Agricole ComuneModerator: Tana Foarfă, Expert afiliat EuropulsVorbitori: Mihail Dumitru (DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală din cadrul Comisiei Europene), Alexandru Potor (SECRETAR DE STAT, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale), Daniela Giurcă (CERCETĂTOR, Institutul de Economie Agrară al INCE din cadrul Academiei Române) Bianca Toma (DIRECTOR DE PROGRAME, Centrul Român de Politici Europene)Co-organizatori: Centrul Român de Politici EuropeneBrașov Room11:00 - 13:00Apărarea la Est - Cum poate contribui România la Strategia Europeană de Apărare?Moderator: Raluca Bârzu Expert afiliat EuropulsVorbitori: Mircea Geoană (PREȘEDINTE Institutul Aspen România), Constantin Ciorobea (CONTRAAMIRAL DE FLOTILĂ, Forțele Navale Române), Prof. Dr. Andrey Devyatkov (CERCETĂTOR PRINCIPAL, CENTRUL DE STUDII POSTSOVIETICE, INSTITUTUL ECONOMIC AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE DIN RUSIA), Peter Chalupecky (DIRECTOR, DEPARTAMENTUL DE AFACERI MULTILATELARE, DIVIZIA PASP, NATO), Prof. Dr. Markus Kaim (CERCETĂTOR PRINCIPAL, INSTITUTUL GERMAN PENTRU AFACERI INTERNAȚIONALE ȘI DE SECURITATE)Co-organizatori: Friedrich Ebert Stiftung, Institutul Aspen RomâniaSalon A11:00 - 13:00Beneficiile Acordului Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) pentru economia României. O viziune privind impactul asupra sectorului privat și cetățenilor.Moderator: Cristian Pantazi (REDACTOR-ȘEF, HotNews.ro)Vorbitori: Daniel J. Costello (AMBASADORUL CANADEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ, Ambasada Canadei), Kevin Hamilton (AMBASADORUL CANADEI ÎN ROMÂNIA, BULGARIA ȘI MOLDOVA, Ambasada Canadei), Dr. Lucian Cernat (ECONOMIST-ȘEF, Direcția Generală de Comerț, Comisia Europeană), Lazăr Comănescu (AMBASADOR, CONSILIER PENTRU RELAȚII EXTERNE AL PREȘEDINTELUI CCIR, Camera de Comerț și Industrie a României)Co-organizatori: Camera de Comerț și Industrie a României, Ambasada Canadei în RomâniaGalați Room11:00 - 13:00Viitorul designului urban: politici, idei și proiecteVa fi disponibilă traducerea în limba engleză.Moderator: Eva Chitul, Expert afiliat EuropulsVorbitori: Grațian Mihăilescu (FONDATOR, Urbanize Hub), Marcel Ionescu-Heroiu (EXPERT SENIOR DEZVOLTARE URBANĂ, Banca Mondială), Cornelia Dinca (FONDATOR, Amsterdam-ul Sustenabil), Nicolaie Moldovan (MANAGER URBAN ALBA IULIA, Municipiul Alba-Iulia) Derek Vaughan (MEMBRU AL PARLAMENTULUI EUROPEAN - COMISIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ, PARLAMENTUL EUROPEAN), Lina Constantinovici (FONDATOR ȘI DIRECTOR EXECUTIV, INNOVATION 4.4), Diana Țenea (DIRECTOR, Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene)Co-organizatori: Urbanize HUB, Ambasada Olandei în RomâniaSalon B13:00 - 14:00Pauză de prânz14:00 - 16:0010 ani de luptă împotriva corupției - De la "copil problemă" la "trend-setter"?Moderator: Victoria Stoiciu, Manager de proiecte - Friedrich Ebert Stiftung, România & Doru Toma, Coordonator de programe - Konrad Adenauer Stiftung RomâniaVorbitori: Cornelia Abel (COORDONATOR REGIONAL - EUROPA DE SUD-EST, Transparency International Berlin), Elena Calistru (PREȘEDINTE, Funky Citizens România), Prof. Univ. Dr. Ovidiu Predescu (CONSILIER AL PROCURORULUI GENERAL AL ROMANIEI, PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE), Mihaela Popa (Expert afiliat Europuls), Sidonia Bogdan (JURNALIST), Stephan Meuser (REPREZENTANT, Fundaţia Friedrich Ebert România)Co-organizatori: Konrad Adenauer Stiftung, Friedrich Ebert StiftungConstanța Ballroom14:00 - 16:00Pachetul "Energie curată pentru toți europenii": cum influențează UE politicile energetice ale statelor membre și care sunt beneficiile pentru clientul final?Moderator: Andreea Nica, MANAGER CONSULTAȚĂ, Deloitte ConsultanțăVorbitori: Magdalena-Andreea Străchinescu-Olteanu (ȘEF DE UNITATE C.2, DG Energy, Comisia Europeană), Corneliu Bodea (PREȘEDINTE, Centrul Roman al Energiei), Alexandru Maximescu (DIRECTOR AFACERI PUBLICE, OMV Petrom), Alessio Menegazzo (DIRECTOR pentru Sustenabilitate și Afaceri Instituționale, Enel România), Gabriel Trăistaru (Expert afiliat Europuls)Co-organizatori: Enel, PetromSalon A14:00 - 16:00Promovarea egalității de gen prin educațieModerator: Roxana Dumitrache, ACTIVISTVorbitori: Principesa Maria de România, Anneli Lindahl Kenny (AMBASADOARE, Ambasada Suediei în România), Benedikt Saupe (ȘEF DE MISIUNE ADJUNCT, Ambasada Austriei în România), Ligia Deca (CONSILIER DE STAT, Administrația Prezidențială), Valeriu Nicolae, (Activist Drepturile Omului)Co-organizatori: Ambasada Suediei în România, Ambasada Austriei în România, Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului - ACTEDOGalați Room14:00 - 16:00Treizeci de ani de Erasmus: Conturarea unei identități europeneModerator: Iulia Ghiță (COORDONATOR PROIECTE, Europuls), Mihai Leontescu (COORDONATOR PROIECTE ȘI COMUNICARE, Ambasada Suediei în România)Vorbitori: Simona Bișboacă (INGINER ȘI INVENTATOR, Phenalex), Cristina Negraru (COFONDATOR ȘI PRODUCĂTOR, Paradigma Film), Vlad Mixich (EXPERT ÎN POLITICI DE SĂNĂTATE), Cristian Pîrvulescu (DECAN, Facultatea de Stiinţe Politice în cadrul SNSPA), Oana Joumah (STUDENTĂ ȘI TRAINER PUBLIC SPEAKING, Universitatea de Vest din Timisoara)Co-organizatori: Reprezentanța Comisiei Europene în România, Ambasada Suediei din RomâniaBrașov Ballroom14:00 - 16:00Populismul în Europa: Evaluarea prejudiciului adus democrației și societății civileModerator: Marian VOICU (JURNALIST, Televiziunea Română)Vorbitori: Iulius Rostas (PROFESOR ASISTENT, Universitatea Central Europeană (CEU)), Gabriel Bădescu (DIRECTOR al Centrului pentru Studiul Democrației), Mark Weitzman (DIRECTOR AFACERI Guvernamentale, Centrul Simon Wiesenthal, SUA), Ivan Novosel (DIRECTOR DE PROGRAM, Human Rights House Zagreb)Co-organizatori: Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile